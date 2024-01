Zuster Benigna wordt er 100

Er is opnieuw een eeuweling op de Belgiek. Zuster Benigna is de gelukkige. Sinds ruim een jaar verblijft de kloosterlinge in het klooster in Gits, maar de band met de Belgiek blijft. Vrienden brengen haar regelmatig een bezoek en af en toe komt ze naar Deerlijk.

“Ik was 18 jaar toen ik binnenging in het klooster in Gits. Twee jaar later legde ik mijn eeuwige geloften af en koos de kloosternaam Benigna. In Brugge studeerde ik voor kleuteronderwijzeres”, vertelde zuster Benigna op haar 95ste.

In 1950 kwam de zuster naar Deerlijk en werd kleuterleidster op de Belgiek. Zij reed nooit met de auto, maar verplaatste zich telkens met de fiets van het klooster in het centrum naar haar school en wijk. “Ik fietste tot m’n 91ste jaar telkens via de Vichtestraat naar de brug van de Breestraat. Daar is het een zeer lastig stuk, maar ik moest nooit afstappen. Ik had het geluk over veel kracht te beschikken.”

Als thuiskomen

Op de Belgiek was het voor zuster Benigna haar hele leven als thuiskomen. “Ik weet nog dat ik in de eerste jaren van mijn lesgeven zestig kleuters in mijn klas had. Met drie op één bank en alles volzet. Er was weinig of geen gerief voor de kinderen. De klas werd verwarmd met een grote kachel en wij gebruikten boomschors en kolen om te stoken. Ik maakte in de klas mijn eigen poppenkast en de kinderen waren zo gelukkig als het gordijntje van de poppenkast openschoof”, lachte de zuster.

Bij de school van haar wijk werd in 1969 een bidkapel gebouwd. Benigna hielp mee toen een groep Belgiekenaren de grondplaat klaarmaakte. Zij verzorgde de vieringen en de laatste jaren nog op de zondag van Belgiek Koerse. Iedereen kende haar toen zij na de kermisviering met een mandje klaarstond voor een offergave. Zij was actief op de parochie en steeds bereid om te helpen.

Na haar pensionering in 1987 bleef zij verbonden met de wijk. Ze hielp in de refter van de school en was 26 jaar gemachtigd opzichter. “Ik zorgde voor de veiligheid en was nogal streng. Ik liet mij niet doen door haastige of lichtjes agressieve chauffeurs.”

Huldiging

Zaterdag 20 januari, drie dagen na haar verjaardag, is er om 10 uur een eucharistieviering in de zaal van de school op de Belgiek. Aansluitend wordt de kloosteruster gehuldigd tijdens een receptie. Voor de viering moet er vooraf ingeschreven worden. Dit kan via 0477 27 92 09. (MVD)