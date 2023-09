Zondagavond start ook in Brugse gevangenis een 48-urenstaking van de cipiers, uit protest tegen de overbevolking

Zondagavond om 22 uur start ook in de Brugse gevangenis een 48-urenstaking van de cipiers. Dat bevestigt de woordvoerder van het Departement Gevangeniswezen. De gevangenbewaarders protesteren op die manier tegen de overbevolking in het penitentiair centrum. Senator Annick Lambrecht (Vooruit) toont begrip voor de actie: “Als je gevangenen met zes op een kamer van vier opsluit, zoek je problemen. Ze worden tikkende tijdbommen en komen slechter uit de gevangenis dan ze voordien waren.”

ACOD, ACV en VSOA hadden een stakingsaanzegging ingediend om te protesteren tegen de overbevolking in de instellingen. Volgens de drie vakbonden is de situatie in de Belgische gevangenissen onhoudbaar, de overbevolking zorgt voor gefrustreerde gedetineerden en agressie.

Eerder deze week was er nochtans overleg met justitieminister Vincent Van Quickenborne, maar die gesprekken hebben blijkbaar onvoldoende garanties opgeleverd. Tien dagen geleden hielden misnoegde cipiers al een tentenactie aan de Brugse gevangenispoort. Toen al protesteerden tegen de overbevolking: midden september moesten zelfs 49 gedetineerden op de grond slapen bij gebrek aan voldoende bedden.

Korte celstraffen

Senator Annick Lambrecht (Vooruit) wil de justitieminister hierover interpelleren: “De uitvoering van korte celstraffen zal voor nog meer capaciteitsproblemen in de gevangenissen zorgen.”

Sandra Droissart uit Lissewege, die al 28 jaar in de Brugse gevangenis werkt, schetst de problematiek: “Het is geen nieuw probleem: vorig jaar hadden we door de sluiting van de Ieperse gevangenis in Brugge bepaalde nachten 62 grondslapers. De twee Brugse mannenafdelingen hebben plaats voor 512 gedetineerden, momenteel vertoeven er hier 744 gedetineerden.”

Duobedden

“We hebben het probleem geprobeerd op te lossen door duobedden in eenmanscellen te plaatsen. Door de overbevolking zitten ze vaak met drie in een cel die voor één persoon bedoeld is. Maar zelfs die maatregel is onvoldoende, zodat we matrassen hebben laten aanrukken.”

“Ik vrees dat het probleem de komende maanden nog zal verergeren. Op zich hebben we niks tegen de visie van justitieminister Vincent Van Quickenborne om ook de korte celstraffen te laten uitvoeren. Maar de infrastructuur moet hierop voorzien zijn. Er zijn nog maar twee detentiehuizen, die specifiek hiervoor ingericht werden, in gebruik in ons land.”

“Normaal gezien worden de beklaagden, die aangehouden zijn in afwachting van hun proces, samen met de kortgestraften in de Mannenafdeling 2 geplaatst. Dat zijn gedetineerden die minder dan drie jaar celstraf gekregen hebben. Door de overbevolking moeten we kortgestraften bij langgestraften plaatsen. Maar die hebben een ander regime.”

Tijdelijk probleem

Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen, erkent dat er al enkele jaren sprake is van overbevolking: “De recente sluiting van de gevangenis van Ieper, voor renovatie, speelt mee. Het personeel maar ook de gevangenen zijn vanuit Ieper naar Brugge getransfereerd. In januari 2024 wordt de totaal vernieuwde gevangenis van Ieper in gebruik genomen, daar kunnen dan 150 gevangenen geherbergd worden.”

“Het is de bedoeling om kortgestraften, behalve zedendelinquenten, in het detentiehuis van Kortrijk onder te brengen. Maar elke gedetineerde moet eerst gescreend worden, we willen nagaan of hij beantwoordt aan de criteria, vooraleer die overgeplaatst wordt. Elke dag worden er gevangenen gescreend. Het detentiehuis heeft 57 plaatsen, er zitten daar momenteel nog maar 24 kortgestraften. De komende weken kunnen er nog 33 personen bij.”

“Op termijn zal ons land over vijftien detentiehuizen beschikken voor kortgestraften. Nu zitten we met Kortrijk en Brussel op een capaciteit van 114 personen. We geloven dat dit op termijn voldoende is, want er is bij kortgestraften en arrestanten een voortdurend verloop. Die zitten niet voor jaren in de gevangenis.”

Politie

Tijdens de 48-uren staking van de Brugse cipiers, moet de lokale politie de gevangenen bewaken. Woordvoerder Lien Depoorter bevestigt dit: “We krijgen gelukkig versterking van andere politiezones en van de federale politie.”