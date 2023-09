Cipiers houden tentenactie uit protest tegen grondslapers in Brugse gevangenis

Misnoegde cipiers hielden vrijdagmorgen een tentenactie aan de poort van de Brugse gevangenis. Ze protesteren tegen de overbevolking: donderdagnacht moesten 49 gedetineerden op de grond slapen. Senator Annick Lambrecht (Vooruit) wil justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) hierover interpelleren: “De uitvoering van korte celstraffen zal voor nog meer capaciteitsproblemen in de gevangenissen zorgen.”

Vrijdagmorgen werkten de cipiers van de Brugse gevangenis niet in hun gebruikelijk uniform, ze droegen een wit T-shirt. Zonder opschrift. Niet als teken van hoop, maar als boodschap dat er voorlopig geen oplossing is voor de overbevolking van onze gevangenissen.

Matrassen

Vakbonden ACOD en ACV hadden voor de gevangenispoort enkele tenten opgesteld. Sandra Droissart uit Lissewege, die al 28 jaar in de Brugse gevangenis werkt, schetst de problematiek: “Donderdagnacht hebben er opnieuw 49 gedetineerden noodgedwongen op een matras op de grond moeten slapen. Het is geen nieuw probleem: vorig jaar hadden we door de sluiting van de Ieperse gevangenis in Brugge bepaalde nachten 62 grondslapers.”

“De twee Brugse mannenafdelingen hebben plaats voor 512 gedetineerden, momenteel vertoeven er hier 744 gedetineerden. We hebben het probleem geprobeerd op te lossen door duobedden in eenmanscellen te plaatsen. Door de overbevolking zitten ze vaak met drie in een cel die voor één persoon bedoeld is. Maar zelfs die maatregel is onvoldoende, zodat we matrassen hebben laten aanrukken.”

Infrastructuur

“Ik vrees dat het probleem de komende maanden nog zal verergeren. Op zich hebben we niks tegen de visie van justitieminister Vincent Van Quickenborne om ook de korte celstraffen te laten uitvoeren. Maar de infrastructuur moet hierop voorzien zijn. Er zijn nog maar twee detentiehuizen, die specifiek hiervoor ingericht werden, in gebruik in ons land.”

“Er is één lichtpuntje: in de Brugse vrouwengevangenis is er voorlopig nog geen gebrek aan capaciteit”

“Normaal gezien worden de beklaagden, die aangehouden zijn in afwachting van hun proces, samen met de kortgestraften in de Mannenafdeling 2 geplaatst. Dat zijn gedetineerden die minder dan drie jaar celstraf gekregen hebben. Door de overbevolking moeten we kortgestraften bij langgestraften plaatsen. Maar die hebben een ander regime.”

“Er is één lichtpuntje: in de Brugse vrouwengevangenis is er voorlopig nog geen gebrek aan capaciteit: we tellen er momenteel 113 vrouwen, terwijl er plaats is voor 125 gedetineerden. Vele mama’s zitten er met hun baby’s op de cel. Ook de non-binaire gevangenen en transgenders zitten in de vrouwengevangenis”, aldus Sandra Droissart.

Tikkende tijdbom

Senator Annick Lambrecht (Vooruit) nam deel aan de actie van de cipiers, die op touw gezet werd door de socialistische vakbond ACOD en door het christelijke ACV. De Brugse politica stelde eerder al parlementaire vragen over de grondslapers en wil eerstdaags opnieuw justitieminister Vincent Van Quickenborne interpelleren.

“We kanten ons niet tegen het principe om ook kortgestraften effectief in de gevangenis te steken. Maar hetgeen de justitieminister onlangs aangekondigd heeft, is louter stoerdoenerij die voor problemen zorgt. Als gevangenen met zes op een kamer van vier opgesloten worden bij temperaturen tot 30 graden, zoek je problemen.”

“Ze worden tikkende tijdbommen en komen slechter uit de gevangenis dan ze voordien waren. Ik ben zelf een moeder van twee dochters, deze evolutie maakt mij bang, ze vergoot de onveiligheid. Trouwens, wie wil als cipier nog werken in zo’n omstandigheden? Het is logisch dat Justitie geen extra cipiers vindt en de vacatures open blijven staan.”

Extra druk

“Recente wetswijzigingen met betrekking tot de uitvoering van korte straffen en de afschaffing van gunstmaatregelen voor vroegtijdige vrijlating op het einde van de straf zorgen voor extra druk. Daarnaast brengt de opening van het detentiehuis te Kortrijk ook niet het nodige soelaas. De huidige ontwikkelingen hebben de overbevolkingssituatie en de leef- en werkomstandigheden in de gevangenis van Brugge tot een kritiek punt gebracht.”

“Ondanks inspanningen, 87 extra bedden in 2022, slapen momenteel 49 gedetineerden in de gevangenis in Brugge op de grond. Deze overbevolking zorgt voor een onhoudbare werkdruk bij het personeel en hygiënische problemen”, aldus Annick Lambrecht.