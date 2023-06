Zestien luxueuze wooneenheden in voormalig Karmelklooster in Brugge

De voorbereidende afbraakwerken aan het iconische Brugse Karmelklooster in de Schuttersstraat zijn van start gegaan. In de komende twee jaar worden daar, binnen de bestaande kloostermuren, negen appartementen, zes woningen en een opmerkelijke kapelloft gecreëerd. “Binnen de kloostermuren komt er ook een riante stadstuin van liefst 5.000 m² groot”, zegt ontwikkelaar Istoir. De oplevering van het woonproject ‘Karmel’, waarvan de verkoop zopas opgestart is, wordt eind 2025 verwacht. De prijs van een flat? Vanaf 415.000 euro….

In het historisch centrum van Brugge is projectontwikkelaar Istoir gestart met de voorbereidende werkzaamheden om het voormalige Karmelklooster in ere te herstellen. De site met een zeer rijke geschiedenis die teruggaat tot de 16e eeuw, wordt omgevormd tot een woonproject met 16 wooneenheden en een privatieve stadstuin van liefst 5.000m² voor de bewoners.

Ongeschoeid

Het pand werd sinds 1833 gebruikt door de gemeenschap van de ongeschoeide Karmelietessen, die gevlucht waren uit hun nabijgelegen klooster. Istoir, gespecialiseerd in de herbestemming van historische gebouwen, kocht het klooster in 2020 met het idee om binnenin het klooster een woonproject te realiseren.

Een binnenzicht in het voormalig klooster. © Istoir

Het is ons verlangen om gebouwen met een rijke geschiedenis te bewaren en een nieuwe, toekomstbestendige invulling te geven. We stelden een multidisciplinair en ervaren bouwteam samen om tegelijk te voldoen aan de hedendaagse normen qua comfort en duurzaamheid maar ook om de bestaande structuren en het authentieke karakter van de site maximaal te bewaren”, vertelt Frederik Van Vooren, Business Unit Manager Istoir.

In lijn met de vroegere bestemming als “opvangplaats voor deze die het nodig hadden” werd het iconische slotklooster tijdens de Oekraïnecrisis opengesteld voor gezinnen die er tijdelijk onderdak konden vinden. Ze verbleven er uiteindelijk 9 maanden, tot begin dit jaar. Sindsdien verblijven ze op andere locaties via het OCMW van Brugge.

Start van de werken

Met de start van de voorbereidende afbraakwerken komt het project in een stroomversnelling. Istoir hoopt eind 2025 de nieuwe bewoners hun intrek te laten nemen in ‘Karmel’. Dan zullen er binnen de bestaande kloostermuren 16 wooneenheden opgeleverd worden.

Het project omvat in totaal negen appartementen, zes eengezinswoningen, een unieke kapelloft en het “Huis van Donche”, een exclusief appartement van 250m2 met een dakterras en uitzicht op de Brugse skyline. De panden krijgen ook grote terrassen en er komt, naast de grote tuin, ook een pandhof, een ommuurde tuin binnen de kloostertuin waar bewoners kunnen verpozen in alle rust en stilte.

Pareltjes

De wooneenheden zijn echte architecturale pareltjes, waarbij de bestaande erfgoedelementen zoals houten balken- en dakstructuren, vloeren, historische schouwen en binnendeuren zoveel mogelijk worden behouden. Het ontwerp komt uit de koker van bildt.architecten (Roeselare) & B-Juxta architecten (Gent). Het tuinontwerp ligt in handen van landschapsarchitect Erik De Waele uit Zwevegem. Iedere entiteit krijgt ook een eigen ontwerp met een balans tussen de geschiedenis van het klooster en het hedendaagse.

Het interieur van de flats. © Istoir

Istoir wil met ‘Karmel’ bijdragen aan de verdere heropwaardering van de Brugse historische binnenstad. Met de verscheidenheid binnen het aanbod, van zowel grote units met drie slaapkamers als kleinere units met één of twee slaapkamers, wil Istoir zich richten tot een ‘breed ‘publiek.

Naast het unieke interieurontwerp van elke wooneenheid, wordt het reconversieproject ook op vlak van duurzaamheid een absolute voorloper. Zo komen er zonnepanelen, een extreem grote bufferzone van regenwater om de tuin te onderhouden zonder extra stadswater te gebruiken en wordt het project volledig verwarmd met geothermie waarbij de bewoners zowel kunnen verwarmen als koelen.

Verkoop gestart

Gelijktijdig met de voorbereidende afbraakwerken is ook de verkoop van de 16 wooneenheden opgestart. Appartementen en woningen zijn te koop vanaf 415.000 euro.

Meer info over het project: https://www.karmelbrugge.be