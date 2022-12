Yves Lampaert en Shari Bossuyt benoemd tot ereburger van Harelbeke

Wielrenners Yves Lampaert (31) en Shari Bossuyt (22) mogen zich voortaan ereburger van Harelbeke noemen. Het duo is niet oorspronkelijk afkomstig van Harelbeke, maar woont er wel al een tijdje.

Shari Bossuyt (22) werd afgelopen jaar wereldkampioen ploegkoers op de baan, samen met Lotte Kopecky. Ze behaalde dit jaar ook Europese titels op de baan, onder meer in de afvalrace en het omnium. Ze woont sinds een jaar in Stasegem en is afkomstig uit Kortrijk.

Yves Lampaert (31) mocht deze zomer een dag rondrijden in de gele trui in de Ronde van Frankrijk, nadat hij de tijdrit op de eerste dag won. Met zijn talloze grappige West-Vlaamse uitspraken haalde hij al meermaals het nieuws. Hij groeide op in Ingelmunster en woont ondertussen al vijf jaar in Hulste. Beiden wonnen ze dit jaar ook de IJzeren Briek, de trofee voor de beste West-Vlaamse wielrenners van het voorbije seizoen, uitgereikt door De Krant van West-Vlaanderen.

Hun prestaties gingen ook in Harelbeke niet onopgemerkt voorbij. De gemeenteraad verleende hen dinsdagavond de titel ereburger.