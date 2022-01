WZC Sint-Remigius in Pittem is een hartveilige organisatie

Op donderdagavond 13 januari kreeg het Pittemse woonzorgcentrum Sint-Remigius het label ‘hartveilige organisatie’ overhandigd door het Rode Kruis. Het grootste deel van het personeel volgde hiervoor een AED-opleiding.

Dagelijks krijgen ongeveer dertig mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis, waarbij slechts vijf tot tien percent dit overleeft. Door binnen de vijf minuten te starten met reanimatie en door het gebruik van een automatische externe defibrilator (AED) wordt de overlevingskans van het slachtoffer met zeventig percent verhoogd. Met dat gegeven in gedachten volgden 45 personeelsleden van het WZC Sint-Remigius in november vorig jaar een opleiding reanimeren en gebruik van de AED, die gedurende vier sessies van om en bij de vier uur gegeven werd door het Rode Kruis afdeling Tielt. Doordat 86 percent van de medewerkers de opleiding gevolgd heeft en er een AED-toestel aanwezig is in het WZC, kreeg deze van het Rode Kruis het label ‘hartveilige organisatie’.

Opfrissing om de twee jaar

“We willen hiermee inzetten op de veiligheid van onze bewoners en medewerkers”, gaf directeur Stijn Van Maele aan. “Het gaat echter ook breder. Doordat onze mensen de opleiding gevolgd hebben, kunnen ze het geleerde ook toepassen in de thuissituatie of in bredere zin de veiligheid van de burger in het algemeen verhogen. Om ervoor te zorgen dat het geleerde ook fris in het geheugen blijft zitten, zullen we de opleiding ook om de twee jaar weer opfrissen.” Het is overigens niet alleen het WZC dat hier belang aan hecht, in 2015 kreeg de gemeente zelf ook het label ‘hartveilige gemeente’. Verspreid over de diverse gemeentelijke gebouwen hangen inmiddels acht AED-toestellen. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen weten hoe dergelijke toestellen moeten gebruikt worden, geeft de gemeente ook regelmatig opleidingen aan de verenigingen. Gezien de interesse bij deze opleidingen is het bredere publiek duidelijk vragende partij. (JG)