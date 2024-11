Woonzorgcentrum Het Laar viert twee eeuwelingen

Woonzorgcentrum Het Laar in Wingene mocht maandag 25 november liefst twee eeuwelingen vieren: Laura Sap en Maria Vanbeselaere.

Maria is tot haar 96 jaar thuis gebleven in Kortemark. Ze regelde het huishouden en heeft enkele jaren ook geholpen in een winkel met likeuren. Maria had twee zonen, Fernand en Dirk, die ondertussen reeds overleden zijn. Die mist ze nog steeds elke dag, net als haar echtgenoot Camiel Vanloocke die inmiddels ook overleden is. Liefst 110 kleuters uit zes kleuterklasjes van school De Vlieger kwamen langs om Maria en Laura een gelukkige verjaardag te vieren. Een en ander zorgde in cafetaria ‘De Boomgaard’ voor een gezellige drukte, want er waren ook heel wat vrienden, kennissen en familieleden present. Artiest ‘Cliff’ zorgde voor de nodige ambiance en muziek.