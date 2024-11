Laura Sap wordt 100 en breit honderden sjaals en mutsen voor arme en verwaarloosde kinderen: “Heel mijn leven al gelukkig geweest”

Woonzorgcentrum Het Laar in Zwevezele mag maandag 25 november twee eeuwelingen vieren: Maria Vanbeselaere en Laura Sap. Sap is een heus buitenbeentje, die je nog makkelijk onder tafel praat. Ze was amper 16 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vandaag breit ze nog elke dag mutsen en sjaals voor het goede doel. Haar gelukkigste moment? “Geen idee. Ik ben heel mijn leven al gelukkig geweest”, lacht ze vrolijk.

Laura Sap ziet er uitzonderlijk goed uit voor een honderdjarige. “En ik heb ze ook nog alle vijf op een rijtje”, laat ze er meteen schalks op volgen. Ze is geboren op 25 november 1924, dus net geen zestien jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. “Dat was op 10 mei 1940”, zegt ze meteen. “Ik heb mijn heel jong leven – van mijn zestien tot mijn twintig jaar – in de oorlog gezeten. Mijn moeder had een winkel en mijn vader was een handelaar in eieren. Door de oorlog zijn ze alles kwijtgeraakt. Ik weet nog dat heel wat jonge mannen, waaronder mijn lief, zijn moeten vluchten of onderduiken om te ontsnappen aan verplichte arbeid in Duitsland. Tijdens de bevrijding ben ik naar de markt van Zwevezele gaan kijken naar de kolonne Poolse tanks en militaire voertuigen. Of ik Poolse soldaten heb gekust? Zeker wel!”

Dubbele mantels

Laura is heel haar leven kleermaakster geweest. “Ik heb, zonder opleiding of iets, kleren leren maken”, zegt ze met guitige ogen. “Van bloesjes en hemden tot bruidskledij. In die oorlogsdagen maakte ik zelfs al ‘dubbele’ mantels, die je kon omkeren om een andere kleur te hebben. Ik heb soms dag en nacht stoffen verwerkt, tot ik erbij neerviel. Ik deed dat gewoon graag. Je hebt dat of je hebt dat niet.”

Laura heeft tot midden vorig jaar zelfstandig gewoond en verblijft nu in Het Laar. Het is eerder toevallig – via een vriendin – dat ze vanaf 2015 begonnen is met het breien van mutsen en sjaals. Ook zomaar zelfstandig geleerd. In de voorbije negen jaar heeft ze zo al 700 sjaals en 250 mutsen gebreid voor allerlei goede doelen en hulporganisaties, zoals Moeders voor Moeders. “Het doet me deugd dat ik toch al bijna duizend arme en verwaarloosde kinderen wat warmte kan bieden”, laat ze weten.

Mooi werk

“Maandag vieren we feest met Laura en Maria”, vertelt Het Laar-directeur Wim Velghe. “We hopen dat maandag zowel jong als oud met een van haar mutsen of sjaals tussen 15 en 17 uur wil langskomen, als symbool voor het mooie werk dat ze reeds al die jaren geleverd heeft. Kleuters van De Vlieger komen zingen en artiest Cliff zal zorgen voor de nodige ambiance.” Wanneer we Laura vragen wat het geheim is van een lang leven, moet ze even nadenken. “Ik denk tevreden leren zijn met wat je hebt, proberen goed te doen voor andere mensen en moeite doen, om met iedereen overeen te komen.” De wijze raad van een actieve en opgewekte honderdjarige!