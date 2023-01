Winterdorp en kerstmarkt waren echte voltreffers: “Er was heel veel sfeer en vertier”

Het lokaal bestuur van De Panne blikt tevreden terug op de kerstvakantie met het Winterdorp en de kerstmarkt. Bij het organiseren van de activiteiten werd ook op het budget gelet. Om de energiefactuur binnen de perken te houden was er deze keer geen ijspiste.

“Het Winterdorp en de kerstmarkt waren voltreffers”, reageert Stephane Buyens, schepen voor onder meer Toerisme en Lokale Economie. “Er was heel veel sfeer en vertier, met ook gratis kinderanimatie; enkel het weer was ons niet zo gunstig gezind. Toch kon dit de opkomst van het publiek en de pret niet bederven. Hoeveel bezoekers dit uiteindelijk met zich heeft meegebracht, is moeilijk in te schatten, want we hebben ze niet geteld. Ik vermoed tussen de 12.000 en 14.000, maar het kunnen er misschien iets minder of ook veel meer zijn. We hebben gemerkt dat de activiteiten, de kinderanimatie, de klimtoren en de optredens door zowel jonge en oude bewoners als verblijfstoeristen en tweedeverblijvers werden gesmaakt. Ik vind ook dat de chaletuitbaters een pluim op hun hoed mogen steken. Zij hebben gezorgd voor kwaliteit en hoe ze alles iedere avond supernetjes achterlieten, was voorbeeldig. De bediening van dranken in glazen verliep vlekkeloos.”

Geen ijspiste

“We beseffen wel dat er wat de afschaffing van de ijspiste betreft pro’s en contra’s zijn. Sommigen missen de ijspirouettes, anderen vinden het net zacht voor hun portemonnee. Voor een gezin met meerdere kinderen dat elke dag de schaatsen wil aanbinden, hangt daar toch wel een prijskaartje aan vast. Voor de eindejaarsperiode 2023 zijn we er nog niet uit of er al dan niet een ijspiste zal komen en ook voor onze visie op het Winterdorp is het nu nog te vroeg om daar concrete input over te geven. Wel is het een feit dat alle optredens van het afgelopen jaar samen met de ijspiste misschien net iets te veel van het goede konden zijn. Maar we moeten ons huiswerk nog maken. Het vuurwerk was prachtig. Het was ook iets zachter en de nodige voortijdige communicatie heeft gewerkt, waardoor het voor onze viervoeters comfortabeler was. Geloof me, ik denk daar zeker ook zelf aan voor mijn king charles. Ook voor de omliggende bewoners is het belangrijk dat we de geluidsinstallatie beter beheren. De decibels waren correct, maar de vibraties van de bassen op de grond gaven meer trillingen dan verwacht. Ook dit is een werkpunt. We hadden heel wat artiesten uitgenodigd, en die wil ik allemaal feliciteren, want ze hebben het beste van zichzelf gegeven. Jean-Pierre Faict verdient eigenlijk een lifetime achievement. Na die massa optredens in zijn carrière staat hij nog altijd enthousiast en verrassend op de planken! Hoed af voor die man, je moet het maar doen!”

Mooie line-up

Jochen Raymaekers, voorzitter EVAP Visit De Panne (voormalige vzw Toerisme): “Ik kan schepen Buyens bijtreden. Toen wij enkele maanden geleden voor de opdracht stonden om het Winterdorp opnieuw uit te vinden zonder de traditionele ijspiste werden wij geconfronteerd met verschillende dilemma’s. De dienst Toerisme wist echter een prachtig evenement uit de mouw te schudden, waar wij met zijn allen zeer trots op zijn. Zowel onze inwoners, ondernemers, tweedeverblijvers als toeristen waren laaiend enthousiast over de invulling. Enkel het slechte weer zien wij als spelbreker, maar gezien de mooie line-up met artiesten als Roel Vanderstukken en de Corsari’s, Geena & The Lisa’s, Wim Soetaer, Bram en Lennert, onze klassieker Immac Zingt… lieten veel bezoekers dit niet aan hun hart komen. Welke formule de dienst Toerisme volgend jaar zal uitwerken, moet blijken na een grondige evaluatie. Als voorzitter van de EVAP ben ik zeer lovend over de inventiviteit die de medewerkers van de dienst Toerisme dit jaar realiseerden.”