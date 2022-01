Wim Velghe blikt tevreden terug op zijn 20 jaar directeurschap in wzc Het Laar: “Nog steeds zo fier als een gieter”

Wim Velghe (48) is 20 jaar directeur van het WZC Het Laar. Tijdens de afgelopen 20 jaar beleefde hij tal van mooie momenten. Wim is een sociaal aangelegd directeur die graag tussen zijn inwoners vertoeft. “De jaren vlogen voorbij en jaar na jaar werd de werking professioneler en groeiden we uit tot een hedendaags woonzorgcentrum”, weet Wim.

Wim studeerde af als sociaal verpleegkundige en werd tewerkgesteld in het toenmalig WZC Maria te Ruste. Na een periode van 6,5 jaar meedraaien op de werkvloer werd hij aangesteld als directeur. Wim doet zijn verhaal: “1 januari 2002. De euro werd ingevoerd en dit is toch wel een mijlpaal in de geschiedenis. Voor mij persoonlijk is die datum ook een mijlpaal. Ik mocht toen de taak van directeur onder mijn hoede nemen en dit ter opvolging van Zuster Hadewijch. Fier als een gieter en vol enthousiasme gingen we aan de slag, en dit samen met een uitstekend team. De jaren vlogen voorbij en er gebeurde heel wat.”

Nieuwe naam

De grootste realisatie was toch wel de verhuis en de intrek in het gloednieuw woonzorgcentrum. “In oktober 2016 vond de verhuis plaats naar de voormalige gebouwen Sint-Anna in Wingene. We creëerden daar een veilige thuis en we werkten allemaal samen in een sterk team. In november 2018 kwamen we terug thuis in Zwevezele. Dit was en blijft een onvergetelijk moment. De nieuwbouw kent vele troeven en straalt warmte, veel licht en rust uit. De inwoners hebben het hier echt naar hun zin en het samenhorigheidsgevoel ervaar ik iedere dag opnieuw. Ik sta dan ook graag tussen mijn inwoners in. Sinds september 2019 kreeg ons woonzorgcentrum een nieuwe naam ‘Het Laar’.”

Corona? Daar hebben onze bewoners weinig van gemerkt

Geluk

De coronapandemie bracht zorgen met zich mee. Gelukkig bleef het woonzorgcentrum gespaard van een grote corona uitbraak. “Tijdens de eerste golf mogen wij van geluk spreken”, benadrukt Wim. “Er waren toen heel veel uitbraken in diverse woonzorgcentrum en dit ging gepaard met veel overlijdens en daarbovenop waren de nodige materialen schaars aanwezig. Wij kenden geen uitbraak. Tijdens de tweede golf waren er slechts twee bewoners besmet met het virus en in de assistentiewoningen waren dat twee koppels. Dat is bitter weinig en onze redding was de maatregelen heel strikt op te volgen, en doen wat ons gevraagd werd. Een groot pluspunt is dat we beschikken over een nieuw gebouw met uitstekende ventilatie. De structuur van het gebouw is ideaal om in kleine groepjes te werken. Het leven tijdens corona ging hier gewoon verder en de bewoners merkten er bitter weinig van.”

Iedereen helpen

“Nog steeds zo fier als een gieter, enkel is de gieter wat ouder, maar nog even enthousiast gaan we verder. Samen met een sterke en rijke ploeg medewerkers omringen wij dag na dag de bewoners met warme zorg en creëren we mooie en gelukkige momenten. Mijn doelstelling blijft naar de toekomst gelden, om contact met iedereen die zorg nodig heeft te behouden. Als we in ons dorp kijken, buiten het woonzorgcentrum, dan is het duidelijk dat het sociaal weefsel stilletjes aan wegvalt. De kleine winkeltjes, de cafés, de bankinstellingen, de post en noem maar op verdwijnen. Vandaar dat ik er voorstander ben om een alternatief te bieden door ons nog meer in te zetten op thuiszorg en begeleiding. In ons woonzorgcentrum kan iedereen die vragen heeft over thuiszorg, binnenwandelen om hulp te zoeken. We beschikken over diverse infopunten en trajectbegeleidingen. Onze sociale dienst staat paraat om iedereen te helpen en extra hulp aan te bieden.” (NS)