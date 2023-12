“William werd grote broer van Alice en Olivia”: prachtig kerstgeschenk voor Dennis en Marie na verlies eerste kindje

Marie Corthier en Dennis De Rycke uit Brugge, die in juni 2022 hun zoontje William verloren aan een zeldzame ziekte, hebben fantastisch nieuws. Ze zijn ouders geworden van Alice en Olivia, twee flinke meisjes. “Naast ons hart zijn onze armen ook terug gevuld met liefde.”

De tweeling kwam donderdag ter wereld. Dat melden de ouders van baby William op Facebook. “William werd fiere grote broer van Alice en Olivia. Het zijn twee flinke meisjes die niet meer konden wachten tot volgende week woensdag om ons te ontmoeten.”

“Ze blijven voor de zekerheid nog even op de dienst neonatologie en mogen hopelijk samen met ons mee naar huis volgende week.”

Dennis en Marie met baby William, die in juni 2022 helaas overleed. © Alison Becu

Prachtig nieuws voor Marie Corthier en Dennis De Rycke, die hun zoontje William in juni 2022 verloren na een ongelijke strijd tegen de zeldzame en ongeneeslijke ziekte van Menkes. Het jongetje werd amper 14 maanden oud. Het gezin is zich met de vzw Voor William blijven inzetten in de strijd tegen de ziekte.

“Naast ons hart zijn ook onze armen terug gevuld met liefde. Een prachtig gezin van vijf”, klinkt het nog.