Kleine William verliest strijd tegen ongeneeslijke ziekte: “In ons hart zijn we altijd met ons drietjes”

De kleine William, die streed tegen een ongeneeslijke stofwisselingsziekte, is donderdag gestorven. Het jongetje werd amper 14 maanden oud. Zijn ouders deelden het trieste nieuws op Instagram.

“William zijn sterk hartje wilde langer bij ons blijven, maar de rest van zijn lichaampje kon niet meer…”, klinkt het donderdagavond in een emotioneel bericht van zijn ouders Marie en Dennis op Instagram. “Vandaag heeft William zijn rust gevonden, na een oneerlijke strijd… De grootste vechter tot de laatste seconde… Woorden schieten tekort, we zijn gebroken. We zijn thuis met twee, maar in ons hart altijd met ons drietjes.”

De ouders roepen op om zoveel mogelijk kaarsjes te branden, “zodat het altijd licht blijft voor William en alle sterrenkindjes.”



De kleine William leed aan het zeer zeldzame syndroom van Menkes, waardoor hij een levensverwachting had van amper anderhalf tot drie jaar. Omdat hun zoontje niet lang zou leven, probeerden zijn ouders een bucket list af te werken. Eind vorig jaar was er even hoop, toen er in Spanje een alternatieve behandeling bleek te bestaan. Die was peperduur, maar via een crowdfunding kregen zijn ouders de som – 100.000 euro – toch bij elkaar. Helaas: omdat het jongetje zijn toestand achteruit ging, kon een geplande consulatie in Spanje niet doorgaan.

Afgelopen weekend werd al duidelijk dat alle hoop voor kleine William verloren was. “William is zijn ongelijke strijd aan het verliezen, we krijgen zelfs geen 18 maanden”, klonk het zaterdag. Zondag kwam Boven De Wolken foto’s nemen van het jongetje. Donderdag verloor de jongen zijn dappere strijd.