West-Vlaming Mathias (37) woont in door brand geteisterde Los Angeles: “Bang afwachten”

Mathias Coppens (37) uit Waregem woont en werkt in Los Angeles, dat momenteel geteisterd wordt door apocalyptische bosbranden. “Het is om depressief van te worden.”

De vele foto’s en filmpjes van de verwoestende bosbranden die gedeeld worden op sociale media, schetsen een bijzonder triest beeld van de buitenbuurten van Los Angeles. De verschillende brandhaarden houden lelijk huis in de Pacific Palisades, Altadena, Pasadena en de Hollywood Hills. Heel wat villawijken, met huizen van onder meer Hollywoodsterren als Paris Hilton, gingen al in de vlammen op.

De stevige winden bemoeilijken de bluswerken. Het is heftig om te zien, weet Mathias Coppens, de Waregemnaar die er al zeven jaar woont en werkt als componist. Momenteel verblijft hij in België, met zijn vrouw die in november bevallen is. Hij geeft ook les aan het Conservatorium in Antwerpen.

Zijn vrouw is dan weer van de streek afkomstig en zingt in Long Beach bij een orkest in de opera. “Volgende week keren we terug”, aldus Mathias. “Het is bang afwachten wat we daar gaan aantreffen.”

Klein mirakel

Zelf wonen ze in Venice Beach, wat nog een eind veraf is van de brand – al tonen beelden dat je de brand duidelijk kan zien vanop het strand daar. “We hebben veel vrienden en familie die in de getroffen gebieden wonen. Ze zijn gelukkig veilig intussen. Maar we volgen het op de voet. Zo is het een klein mirakel dat de Getty Villa gespaard is gebleven (het museum heeft meer dan 40.000 Griekse en Romeinse werken die meer dan 8.000 jaar oud zijn, red.). Maar heel wat huizen zijn compleet verwoest. Vrienden van ons hebben twee jaar geleden een huis gekocht in Pasadena en zagen het helemaal in de vlammen opgaan. Dat is verschrikkelijk. In L.A. vind je geen huizen onder het miljoen dollar, dus dat zijn enorme investeringen en dus ook drama’s.”

(lees verder onder de foto)

Mathias Coppens met zijn Amerikaanse vrouw. © gf

Zelf heeft Mathias nog een tijdje gezocht om iets te kopen in de bosrijke gebieden Hollywood Hills en Topanga, al is dat plan nu definitief van de baan. “In Hollywood Hills zijn de brandverzekeringen verschrikkelijk duur. In Topanga kan je zelfs geen verzekering krijgen, omdat het risico zo groot is. Elk jaar zijn er wel branden, maar door de stevige Santa Ana-wind (een extreem droge wind, die uit het binnenland komt, red.) is het dit jaar heel heftig.”

Verhuizen

Ook verder in Los Angeles, onder meer in de streek waar Mathias en zijn vrouw wonen, is de luchtkwaliteit bedroevend momenteel. “Maar ik hoorde vanmorgen nog mijn schoonvader en bij ons blijkt het mee te vallen. In huis hebben we ook een luchtzuiveringsinstallatie.”

Momenteel is iedereen bezig met zichzelf in veiligheid te brengen, maar het hoeft geen betoog dat de impact ook de komende weken, maanden en zelfs jaren voelbaar zal zijn. “Wij gingen heel graag hiken in de Hills, maar dat gebied zal helemaal zwartgeblakerd zijn. In de streek rond Malibu wonen heel wat rijke mensen, die ook actief zijn in de filmindustrie, voor wie dit ook een drama is. Velen zijn nog maar net rechtgekrabbeld na de grote Hollywood-staking een tijd geleden. De bedragen die de verzekeringsmaatschappijen daar nu moeten ophoesten… Ik denk dat je in bepaalde gebieden hetzelfde scenario zal zien als in New York tijdens de coronaperiode: dat heel wat mensen in de middenklasse tijdelijk elders gaan wonen omdat het simpelweg onbetaalbaar is geworden. Het is om depressief van te worden, ja.”