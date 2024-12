“Weer een feest voor jong en oud”: kerstchalets, schaatspiste en zweefmolen op Winter in Poperinge

De editie van Winter in Poperinge werd vrijdagavond officieel geopend. Tot en met zondag 5 januari kan je je op de Grote Markt laten onderdompelen in heel wat winterplezier.

Winter in Poperinge is een vaste traditie geworden in de Hoppestad. Elf Poperingse verenigingen baten de kerstchalets op de Grote Markt uit. In het weekend zorgen bandjes en dj’s voor sfeervolle muziek. Winter in Poperinge werd vrijdagavond feestelijk geopend door de Retrofun Coverband, een live-coverband die nummers brengt uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Daarna volgde de rasechte Poperingenaar dj Quintin.

Keikoppencarnavalstoet

“We zijn ook dit jaar weer van de partij. De chalets zijn mooi vernieuwd en we zien het zitten. We verwachten weer veel volk”, zegt Jolien Decancq. “We maken ook wat promotie voor het Keikoppencarnaval. Het programma voor de volgende editie – van 27, 28, 29 en 30 maart – vind je terug aan onze chalet en onze tafels. Op het programma? Een seniorennamiddag, de kindercarnavalstoet, maschjer’n en de Keikoppencarnavalstoet natuurlijk.”

Op zaterdag 14 december organiseren AC Hoppeland en enkele vrijwilligers de allereerste Hoppeland Lichtjesloop in het centrum van Poperinge. “Het recreatieve loop- en wandelevent, met start en aankomst in De Kring, neemt je mee door de verlichte binnenstad. Er zijn drie verschillende afstanden: 2,5 km, 5,5 km en 9 km”, zegt burgemeester Christof Dejaegher. Roeland en Jerry vormen samen het dj-duo Nevermind en geven op zaterdag het beste van zichzelf op de kerstmarkt.

Zweefmolen

“Winter in Poperinge wordt weer een feest voor jong en oud met de traditionele overdekte kerstmarkt, schaatspiste, eindejaarsactie, shoppingzondag en nieuwjaarsreceptie. De shoppingzondag is er op 22 december. Net als vorig jaar is er een spectaculaire vuurshow op de Grote Markt.” De show vindt plaats op zondag 29 december om 18 uur.

Daarnaast is er ook de nieuwe Warme Winterwandeling. “Je ontdekt extra installaties en attracties. Een tocht van 2,5 km neemt je mee door de binnenstad. Je gratis routeplan kan je ophalen bij dienst toerisme. De wandeling is het mooist wanneer het donker is, de lichtjes gaan om 16.30 uur aan”, klinkt het. Plannetjes en formulieren haal je bij dienst toerisme tot en met 5 januari, elke weekdag tot 17 uur of op zaterdag tot 16 uur.

Schaatspiste

De kerstmarkt is van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari dagelijks open. Van maandag tot donderdag van 14 tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag van 14 tot 1 uur en op zondag van 14 tot 23 uur. Een schaatsbeurt kost acht euro. De piste is open van maandag tot donderdag en op zondag van 14 tot 21 uur, op vrijdag en zaterdag van 14 tot 22 uur. Voor het stadhuis staat dit jaar een nostalgische zweefmolen. Die is elke dag open van 14 tot 22 uur. Een ticket kost drie euro. Op 24, 25, 31 december en 1 januari kunnen de openingsuren afwijken.

Rock-‘n-rollpionier Johnny Carton schreef ook het Poperingse kerstlied ‘Winter in Poperinge’. Beluisteren kan je hier.