Rock-‘n-rollpionier Johnny Carton schrijft kerstlied ‘Winter in Poperinge’: “Mooiste feest van het jaar”

POPERINGE De Poperingse zanger Johnny Carton, rock-‘n-rollpionier van het eerste uur, werd begin dit jaar gevierd voor zijn 80ste verjaardag op het podium. Het stadsbestuur gaf hem toen een gouden plaats. Johnny beloofde het Poperingse stadsbestuur om een eigen kerstlied te schrijven en hij heeft zijn belofte nagekomen. Het nummer ‘Winter in Poperinge’ is er. Op muziek van J.L. Fogerty schreef Johnny het eerste kerstlied van Poperinge.

“De kersttijd is voor mij steeds de mooiste tijd van het jaar, want sinds mijn kindertijd is hij verslingerd op de kerstverlichting in de straten en winkels van Poperinge. Ook de sfeer rond deze periode spreekt mij enorm aan. Zo kwam ik op het idee dat Poperinge, als eerst stad in de Westhoek, een eigen kerstlied moest hebben. Dat is nu het geval. De song kreeg de titel ‘Winter in Poperinge’, naar het jaarlijkse evenement op de Grote Markt in deze kerst- en eindejaarsperiode”, vertelt Johnny Carton (84) trots.

Duivelsmuziek

In Oostende zag Johnny Carton het levenslicht op 22 maart 1940. Door de oorlog kwam hij als drie maanden oude baby richting Poperinge om op te groeien bij zijn grootouders. “De zus van mijn grootmoeder Maria Huyghe baatte café De Klimop uit in de Krombekestraat, dichtbij het huis van mijn grootouders. Mijn oom speelde in De Klimop accordeon en als vierjarige kreeg ik ook een plaatsje op het podium. Ik mocht mee optreden in het café, op burenfeestjes, kermissen…”, zei Johnny toen hij werd gevierd voor zijn 80 jaar op de planken.

In 1954 leerde Johnny rock-’n-roll kennen en dat werd liefde op het eerste gezicht. “Ik was één van de eersten die rock-’n-roll bracht in de Westhoek. Ik zat toen op school in het Sint-Stanislascollege en ik werd aanzien als een rebel. Er werd gezegd dat ik ‘duivelsmuziek’ bracht. Ik liep rond als Elvis Presley en daar was niet iedereen zo tevreden mee.” Na het Sint-Stanislascollege trok Johnny richting de militaire school in Gent, Aarlen en Lombardsijde waar ook Arthur Blanckaert, beter bekend als Will Tura, zat.

Muziekmaffia

Via de Vlaamse zanger Tony Bell leerde Johnny zanger en entertainer Bobbejaan Schoepen kennen. “Bobbejaan werd mijn muzikale peter en hij nam me mee op toer. Ik werd de eerste beroepszanger van Poperinge en in de Westhoek, maar financiële ondersteuning voor een zanger was er in die tijd niet. Ik moest mijn eerste plaat zelf financieren en zo raakte ik eigenlijk in handen van de muziekmaffia.” Zijn reddende engel werd zijn echtgenote Monique Holvoet (83). In totaal nam Johnny zeven platen met telkens twee liedjes op. In 2016 nam Johnny afscheid van zijn publiek, maar helemaal afscheid nemen kan hij niet. Want nu pakt hij dus uit met de kerstsingle voor de Hoppestad.

Ook in 2011 zette Johnny zijn geliefde Poperinge in de bloemetjes met het album ‘Kei van een stad’. Dat gebeurde toen naar aanleiding van de opening van de vernieuwde Grote Markt. “Dat nummer heb ik zelf geschreven en gezongen. Op de plaat stonden tal van Poperingse artiesten. Ik ben de oudste nog actieve rocker, gevolgd door Cliff Richard die zes maanden jonger is dan mij en Peter Koelewijn die negen maanden jonger is.”

Kerstnummer

“Het kerstnummer ‘Winter in Poperinge’ is een up-tempo lied in fifties style. Het is niet omdat ik in hart en ziel een rocker ben dat ik de romantische sfeer van het kerstgebeuren niet naar waarde schat en er ten volle van geniet met mijn geliefden. Voor mij is kerst het mooiste feest van het jaar en dus moest ik mijn waardering voor de kersttijd kwijt in een lied”, vertelt Johnny. “Het Poperingse stadsbestuur reageerde heel positief en burgemeester Dejaegher noemde het een oorwurm. Of ik het nummer live zal brengen tijdens Winter in Poperinge? Neen, ik ben definitief gestopt met optreden. Ik stond 80 jaar op de planken en dat is genoeg geweest. Ik word volgend jaar 85 jaar en ik wil in schoonheid stoppen.”