Wat is het geheim van Westende? Middelkerkse deelgemeente is vierde ‘most welcoming city’ van België

Maurits De Man (59) kan als geen ander Westende beoordelen, hij was er eerst bezoeker, daarna tweedeverblijver en nu woont hij sedert een maand voltijds in Westende. Maurits en zijn echtgenote Sabine woonden voorheen in Mariekerke-Bornem. “Wij kwamen hier graag met vakantie, zijn dan 17 jaar naar Westende gekomen als tweedeverblijver en sedert een maand mogen we ons fiere Westendenaars noemen. Wij zijn hier altijd al vriendelijk ontvangen geweest, zowel als toerist of als tweedeverblijver en nu als inwoner. Samen met mijn echtgenote kan ik genieten van de rust die hier nog is. Westende heeft zó veel te bieden. Eigenlijk heeft Westende alles en er komt nog meer. Ik hou van strandvissen terwijl mijn echtgenote graag flaneert langs en in de winkels die er zijn. Onze liefde voor Westende lijkt wel een familietrekje, want onze zoon die in Zeebrugge werkt, vindt het hier even gezellig als wij en ook hij is hier komen wonen.”