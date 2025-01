Wat heeft Brugs burgemeester Dirk De fauw in zijn controversiële nieuwjaarsboodschap echt gezegd?

Wat heeft Brugs burgemeester Dirk De fauw precies gezegd tijdens zijn speech voor de Zeebrugse gemeenschap in het BMCC woensdagavond? De ondervoorzitter van Port of Antwerp Bruges bezorgde ons de tekst van zijn ludieke toespraak, die voor politieke commotie en zelfs een rel zorgde. Met staartje in de komende gemeenteraad. Aan de lezer om te oordelen of dit ‘fout’ was.

Mevrouw de Minister,

Mijnheer de nieuwe voorzitter van de Port of Antwerpen-Brugge,

Mijnheer de CEO van de haven van Antwerpen-Brugge

Beste Medewerkers van de haven van Antwerpen-Brugge,

Mijnheer de Voorzitter van APZI-VOKA West-Vlaanderen,

Collega’s mandatarissen,

Dames en Heren,

Wanneer U mij vraagt, wat waren de hoogtepunten voor U van het jaar 2024 dan moet ik u zeggen dat dit er heel wat waren . Momenten die je in je leven niet zomaar kan vergeten.

Maar laat mij toe voorzitter, bestuursleden en leden van APZI VOKA jullie oprecht te danken voor het enorme plezier, ja de enorme voldoening die u aan mijn familie hebt geschonken en dit naar aanleiding van de vorige nieuwjaarsreceptie .

Havenarbeider

Ge moet weten, dat ik een broer heb, Didier, een gewone havenarbeider, die wat gefrustreerd door het leven gaat, omdat zijn broer als burgemeester van Brugge en ondervoorzitter van de haven steeds in de belangstelling staat en hij geen aandacht kreeg. Maar jullie hebben eigenlijk verandering in zijn leven gebracht door hem in de Old Steamer in contact te brengen met Maaike Cafmeyer . ( FOTO MET MAAIKE)

Hij droomt nog elke nacht van de dans die hij met Maaike heeft uitgevoerd en eerlijk gezegd : de contracten voor optredens al dan niet samen met Maaike kan hij niet meer bolwerken, ’t is eerlijk gezegd nog moeilijk te combineren met zijn werk als havenarbeider .

Ik moet wel zeggen, dat hij wel een beetje depressief is op dit moment omdat Dirk van de Old Steamer zijn fantastische café-dansbar moet sluiten omdat een projectontwikkelaar uit Oostende de Old Steamer heeft gekocht, de café wil slopen om er appartementen op te zetten.

Vuurtoren

En waarom komt die Oostendenaar naar Zeebrugge, omdat hij in Oostende geen appartementen meer mag bouwen die hoger zijn dan de vuurtoren van de haven van Oostende, bijgenaamd de Lange Nelle, ( FOTO VAN PROJECT OOSTENDE MET VUURTOREN ) Volgens mijn broer die alleen Zeebrugge kent is er in Oostende geen vuurtoren nodig omdat er volgens hem alleen zeilbootjes en de vissersbootjes, allemaal met kenletter Z en enkele cijfers de haven binnen varen.

Ik begrijp er niets van ….maar ik mag wel met Didier om de 14 dagen naar de psycholoog .

Bon,

Ander hoogtepunt was uiteraard de personeelsreceptie in Antwerpen waar een Antwerpse schepen en havenvoorzitter, nu Minister van Openbare werken gekleed als Maria van Bourgondië,(FOTO VAN ONZE VERKLEEDPARTIJ VAN VORIG JAAR) nog voor dat ze van haar paard viel, gekleed in volledig Brugse kledij al het personeel heeft begroet voor de personeelsreceptie.

Praalgraf

Ikzelf mocht Maximiliaan de I van Oostenrijk spelen. Wat daarbij bijzonder frustrerend is is dat Maria van Bourgondië een prachtig praalgraf heeft gekregen in de O.L. Vrouwkerk in Brugge terwijl Maximiliaan in Insbruck begraven ligt . Wie gaat er nu naar Insbruck als het niet voor de wintersport is ?

Ander hoogtepunt was dat ik met de haven ben mee geweest op Prinselijke Missie naar Noorwegen ( FOTO MET PRINSES ASTRID) , waar de basis werd gelegd voor de captatie van CO2 in Vlaanderen en de transport naar bepaalde luchtbellen, een soort grotten onder de zeebodem in Noorwegen. Ik heb er vastgesteld dat de Noren, extreem rijk zijn . Ze hebben olie, ze hebben gas, ze hebben hydro-energie van de watervallen, as mutch as you want, en ze willen nu ook nog, uiteraard tegen betaling ons afval opslaan bij hen om het wellicht later, tegen betaling te gebruiken voor voedsel voor zeer voedzame algen of in de bouw . Je moet het maar doen …

Verkiezingen

Over andere hoogtepunten kan ik kort zijn :

– Over de Federale verkiezingen zal ik kort zijn . Ik zal er niets over zeggen, om de vorming van de Federale regering niet te bemoeilijken . Er zijn al genoeg voorzitters en ondervoorzitters die uitspraken doen waar onderhandelaars kwaad voor zijn.

– Over de Vorming van de Vlaamse regering kan ik wel iets zeggen. 1° ik vind het bijzonder spijtig dat mijn eerste havenvriendin, geen voorzitter meer is van POAB maar 2° en dit mildert de pijn . Ik ben voor haar en voor ons bijzonder opgetogen dat zij nu de Vlaamse Minister voor Mobiliteit, Openbare Werken en Havens is . Proficiat Annick !

– Als ik dan toch nog iets mag zeggen over verkiezingen in 2024 dan mag ik wel zeggen dat ik fier ben dat ik in oktober de Vikings (FOTO VAN MERCEDES ALS VIKING) heb verslagen en ook zij die dachten met ballen te mogen rammelen naar de herkansingen werden verwezen .(FOTO VAN BOEKJE VAN PABLO)

Warmste Week

Waren er nog hoogtepunten in 2024 :

Zeker : – Club Brugge werd kampioen ((FOTO VAN KAMPIOENENVIERING)

– Cercle speelde dermate goed in de play-offs dat ze Europees mogen spelen .

En… het einde van het jaar was fantastisch in Brugge met de tweede keer … de warmste week.

(FOTO WARMSTE WEEK)

Over de ongelooflijk vele hoogtepunten in mijn familiaal leven zal ik geen foto’s projecteren .

Haven

En… hoe zat het met de haven ?

Sorry, de cijfers voor 2024 kunnen nog niet vrijgegeven worden. Pas op maandag 27.01 is er tijd voor een persvoorstelling . Maar laat mij dit zeggen . Cijfermatig gestaafd of gevoelsmatig :

1. We zullen als gevolg van de Oekraïne oorlog en de historie met het Rusisch Gas wat minder vloeibare bulk gehad hebben

2. Waar we de vorige jaren geen goede cijfers konden presenteren over de containers hebben we een zeer goed jaar voor de containers door de komst van nieuwe lijnen van CMA naar Zeebrugge waar zij tot de vaststelling zijn gekomen dat hun grootste schepen met een diepgang van 16,3 meter makkelijk de haven kunnen aandoen.

Port Connect

Dit geeft onmiddellijk gevolgen op de logistieke – transport sector . De neergang van de containers heeft ervoor gezorgd dat wij hebben moet uitkijken naar een nieuwe partner voor Port-Connect, die met WeBarge in zee is gegaan waardoor we de garantie hebben dat de Estuaire vaart gewaarborgd blijft als duurzame verbinding tussen Zeebrugge en Antwerpen en verder .

En wat mogen we verwachten in 2025 ?

Walstroom

In elk geval, kunnen we wijzen op het mooie dossier over de nieuwe cruiseterminal op de Zweedse Kaai, een investering van ruim 20 miljoen euro, maar ook de realisatie van walstroom op deze kade waardoor tegen 2027 alles operationeel moet zijn, wat beter is dan de Europese Deadline van 2030.

Er is ook een mooi dossier over het masterplan Fiets in de achterhaven waardoor personeel makkelijk ook met de fiets de bedrijven zal kunnen bereiken.

In 2025 zullen ook de tunnelelementen van de Oosterweelverbinding buiten de haven gesleept worden naar Antwerpen, dit wordt een zeer spectaculair gebeuren maar daardoor komt er bijna 1 km bijkomende kade in Zeebrugge . ( FOTO …)

In de achterhaven is de bouw gestart van een hypermodern tankstation met parking, restaurant en shop voor vrachtwagens en vrachtwagenbestuurders (FOTO..)

Donderwolken

ICO heeft grootse plannen om in de hoogte te gaan met het stapelen van nieuwe voertuigen . Dit kan de capaciteit van de terminal enorm verhogen. We kijken er naar uit .

Allemaal mooi. Zijn er dan geen donderwolken aan de heldere hemel ? )

Ik hoop het ! Velen hier zullen zich de toespraak van de vorige Minister-President Jan Janbon herinneren … waarbij hij enkel keren zijn GSM nummer aan de zaal heeft medegedeeld en waarbij hij duidelijk stelde dat Vlaamse regering het projectbesluit voor de nieuwe zeesluis zou goedkeuren, en dit is ook gebeurd, waarvoor oprechte dank aan de vorige Vlaamse regering .

Zeesluis

In het nieuw Vlaams regeerakkoord staat duidelijk dat de Extra Containercapaciteit in Antwerpen moet gerealiseerd worden maar ook er verder werk moet gemaakt worden van de Nieuwe Zeesluis . Ik citeer uit de beleidsnota van Minister De Ridder hier aanwezig :

“Voor de nieuwe sluis in Zeebrugge (NSZ) keuren we het kaderprojectbesluit goed in 2025 waarna de procedure in het kader van het decreet complexe projecten wordt verdergezet. Ondertussen wordt verder gewerkt aan het technisch ontwerp en wordt het flankerend beleid stap voor stap uitgerold.”

Ik pleit er dan ook stevig voor dat alle doemdenkerij over het al dan niet realiseren van die tweede sluis de wereld wordt uitgestuurd.

Groen

Weet goed dat een tijdlang één politieke partij zich had gekant tegen de nieuwe zeesluis op deze locatie . Deze partij heeft in oktober 2024 in Zeebrugge net 2 procent van de stemmen behaald en heeft in de gemeenteraad van Brugge uitdrukkelijk verklaard dat zij zich niet verder zullen verzetten tegen de bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge .

Ik hoop dan ook dat wij in 2025 zeer rasse schreden zullen zetten in het opbouwproces om uiteindelijk te komen tot een omgevingsvergunning .

Het zou een wereldschokkende blunder zijn om mensen quasi te verplichten hun woning te verlaten, de woning te slopen, bedrijven dwingen te herlokaliseren, bedrijfsgebouwen te slopen om dan opnieuw twijfel te zaaien over dit project dat naarmate de achterhaven ingevuld wordt van zeer groot belang zal zijn mede gelet op de tekenen van slijtage die zich aftekenen bij de Vandammesluis .

(FOTO SLUIS )

Vikings

“Wie twijfel zaait zal… oogsten” .

Soms kan twijfel leiden tot inzicht . Maar twijfel kan ook voor stilstand zorgen of achteruitgang,

Wie nu over dit dossier twijfel zaait zal Vikings oogsten. En je weet wat we met Vikings doen… we sturen ze samen met de CO2 in een pijplijn naar de onderzeese grotten in Noorwegen.

Oprechte dank voor uw aandacht .

Dirk De fauw