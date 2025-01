Ludieke speech van burgemeester Dirk De fauw tijdens havenreceptie krijgt staartje op Brugse gemeenteraad

De ludieke redevoering van de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) op de nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havengemeenschap in het BMCC werd niet door alle aanwezigen gesmaakt. Hij haalde zijn politieke rivalen door de mangel. Gemeenteraadslid Karin Robert (Groen) wil er maandag tijdens de gemeenteraad een actuele vraag over stellen: “De burgemeester heeft ernstige stampen onder de gordel gegeven.”

Woensdagavond hield de Zeebrugse havengemeenschap (APZI) haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het nieuwe beursgebouw BMCC in Brugge. Burgemeester Dirk De fauw, die ondervoorzitter is van Port of Antwerp-Bruges, hield er een toespraak. Voorzien van een powerpoint presentatie, met slides.

Grapjes

De politieke grapjes in de speech waren achteraf hét gespreksonderwerp tijdens de receptie. Ze werden niet gesmaakt door de politieke rivalen van Dirk De fauw. In zijn redevoering zei hij onder meer dat Pablo Annys (Vooruit) er niet in geslaagd was om met zijn ballen te rammelen. Een niet erg fijnzinnige hint naar Pablo’s boekje ‘Brugge met (b)allen’.

Ook ‘Viking’ Mercedes Van Volcem (Open VLD) werd door de mangel gehaald, omdat ze als vrouwelijke Viking poseerde tijdens de kiescampagne, die ze glansloos verloor. En ‘het kleine partijtje’ Groen, dat in Zeebrugge amper 2 procent van de stemmen haalde en ‘zijn kar keerde’ in het dossier van de nieuwe zeesluis, werd bespot. Zelfs de haven van Oostende moest het ontgelden: “Daar varen enkel plezierbootjes en vissers, terwijl een Oostendse aannemer in Zeebrugge The Old Steamer plat gooit voor appartementen.”

Frustraties

Pablo Annys (Vooruit) tilt persoonlijk niet zo zwaar aan die woorden, maar stelt vast dat vele ondernemers hem erop aangesproken hebben: “Elk vogel zingt zoals hij gebekt is. Maar die receptie was niet het forum om met je rivalen te spotten.”

Ook Jasper Pillen (Open VLD) vond dit niet gepast: “Op zo’n bijeenkomst moet je over de haven spreken en de duizenden mensen die de haven maken, niet over politieke frustraties en overwinningen. Zeker niet lachen met een perfect complementair draaiende haven als Oostende. Een groot politicus stampt niet naar beneden.”

Actuele vraag

Karin Robert (Groen) gaat een stapje verder: “Ik heb een actuele vraag ingediend voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 januari. Wat bezielde de burgemeester om lokale politici een serieuze stamp onder de gordel te geven voor de Zeebrugse havengemeenschap?”

Ernstig nieuws viel er niet te rapen tijdens de receptie. Geen havencijfers, geen nieuws over de nieuwe zeesluis in Zeebrugge. “Er zijn al huizen gesloopt voor dit project, het zou erg zijn als die nieuwe sluis er uiteindelijk niet komt”, zei Dirk De fauw. Een onpartijdige aanwezige op de receptie zei ons: “Het was alsof Dictator Dirk aan het spreken was. Erg fijnzinnig was de humor van de burgemeester niet.”