Waregemse Wolf Lien organiseert sportkampen tijdens schoolvakanties: “Kinderen moeten zich vooral amuseren”

Tijdens de schoolvakanties kan men in Waregem al jaren deelnemen aan verschillende sportkampen. Sinds anderhalf jaar geleden zet ook Lien Demeulemeester (24) haar beste beentje voor om de jeugd een week vol spel en plezier aan te bieden. En dat doet ze met veel enthousiasme. “We willen voorkomen dat de schoolkinderen een ganse vakantie op hun gat zitten.”

Dat de sportkampen een succesformule zijn, blijkt opnieuw uit het jeugdig gebrul dat uit de sportzalen van De Treffer galmt. Tijdens schoolvakanties worden er steevast diverse kampen georganiseerd door de Waregemse sportdienst. Zo ook tijdens de huidige paasvakantie, waarin men een aanbod krijgt van Fietshelden over Vikingen tot Kletsnatte Pret, Ballenfestijn en Ponygewenning.

Kinderen tussen vijf en twaalf jaar schrijven zich jaarlijks massaal in en maken er naast mooie herinneringen ook vrienden voor het leven. Zelfs de auteur van dit artikel nam vroeger deel aan enkele omnisport- en fietskampen. WaregemSPORT. telt een tiental medewerkers die de vakanties organiseert en ook zelf begeleidt. De Gentse Lien Demeulemeester (24) maakt daar sinds anderhalf jaar geleden deel van uit.

Welke wind blies jou richting West-Vlaanderen?

“Na mijn studies Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie aan de Arteveldehogeschool begon ik openstaande vacatures op te zoeken. Op de sportdienst van Waregem zocht men toen een interim die voor zes maanden een medewerker kon vervangen. Die uitdaging in een nieuwe omgeving zag ik wel zitten en zo stond ik voor het eerst in De Treffer. Ondanks dat ik hier niemand kende, voelde ik meteen de toffe sfeer. Na mijn interim deed ik enkele andere jobjes totdat ze anderhalf jaar geleden een nieuwe vaste medewerker zochten. Sindsdien werk ik vast in Waregem.”

Coördineer je graag of sta je het liefst zelf voor een groep jonge sportievelingen?

“Die combinatie vind ik het leukst. Uiteraard kruipt er wel wat werk in het organiseren en voorbereiden van de vele sportkampen. Het administratieve luik van de inschrijvingen mag niet onderschat worden. Het geeft voldoening om dat te coördineren, maar ik geef met heel veel plezier zelf les. Dan sta je er echt in en ben je een ganse dag bezig met de kinderen. Dat wil ik zeker blijven doen. Die afwisseling met het bureauwerk is de ideale combinatie.”

Hoe belangrijk is sport en bewegen voor kinderen tijdens schoolvakanties?

“Het doel van onze sportdienst is dat kinderen op een uitdagende, maar vooral leuke manier aan sport kunnen doen. Dat ze zich tijdens een sportkamp amuseren is het allerbelangrijkste. Maar uiteraard is het ook een doel om de kinderen actief bezig te houden. We willen niet dat ze een ganse schoolvakantie op hun gat zitten. Op een speelse manier laten we ze nieuwe sporten en spellen ontdekken. Daarbij staat de fun echt voorop. Af en toe steekt er een vorm van competitie in de opdrachten, maar dat gaat nooit ten koste van het amusement.”

“Iedere vakantie schrijven zich veel nieuwe kinderen in, maar we zien toch geregeld wat jongeren terugkomen. Het is ook leuk om die bekende gezichten op een volgend sportkamp opnieuw te mogen verwelkomen. Dat bewijst toch dat we het goed aanpakken.”

Wat is jouw favoriete spel?

“Ik was van kleins af aan lid bij gymnastiekclubs in Merelbeke en Zwijnaarde. Daar deed ik jarenlang aan tumbling, waarbij je verschillende turnoefeningen uitvoert op een lange verende baan. Dergelijke spelletjes vind ik heel plezant om uit te leggen aan de kinderen, maar ook om zelf bij mee te spelen. Op onze sportdienst beschikken we over een airtrack, trampoline en enkele plinten. Samen met die jonge gasten springen en koprollen is enorm plezant.”

Hoe sportief ben je buiten de werkuren?

“Toen ik aan mijn hogere studies begon, was de combinatie met het turnen moeilijk bol te werken. Bovendien is tumbling een vrij intensieve sport, mijn handen en knieën hebben ferm afgezien. Maar ik ondervind er nu geen last van.”

“In mijn vrije tijd trek ik graag mijn loopschoenen aan of fiets ik enkele kilometers bijeen. Dat probeer ik wekelijks te onderhouden, maar het blijkt toch niet zo evident. Soms heb ik een heel sportieve week achter de rug, nadien kan het voorkomen dat ik twee weken niets doe, helaas.”

Hoe bevalt de werksfeer in De Treffer?

“Ik kan hier vlot overal en bij iedereen terecht, er heerst een heel aangename sfeer. Samen met de redders, het poetspersoneel, de groendienst en de techniekers vormen we een grote groep. De vele verschillende collega’s maken het erg plezant om op de sportdienst te werken. We proberen met z’n allen de Waregemnaars te motiveren om meer te sporten. Dat lukt aardig met onze evenementen. In september bijvoorbeeld organiseren we een zwemloop in De Geestige Put. Daarbij kunnen alle inwoners in de vijver zwemmen om nadien een parcours te lopen. Deelnemen kan zowel individueel als in duo. Het is in wedstrijdvorm, maar het recreatieve kader primeert, dat is het uitgangspunt van al onze evenementen.”

(LV)