Wandelen langs met kaarslicht verlichte landbouwwegen tijdens hoevewandeltocht in Schuiferskapelle

Het is stilaan traditie geworden, naar het einde van de winter toe verschijnen er doorheen Schuiferskapelle vele honderden theelichtjes, die samen de verlichte landelijke hoevewandeltocht vormen. De Landelijke Gilde en Ferm slaan daar elk jaar opnieuw de handen voor in elkaar. Dit jaar staat de wandeltocht gepland op zaterdag 5 maart.

Elke land- en tuinbouwer sluit zich al sinds jaar en dag aan bij de Landelijke Gilde of de KVLV, intussen omgedoopt tot Ferm. De eerste voor de mannen, de tweede voor de vrouwen. “Maar het is al lang niet meer zo dat onze leden enkel uit de agrarische sector komen”, vertelt Catharina Christiaens van Ferm. “Sinds enkele jaren staan onze verenigingen open voor iedereen.”

De leden kunnen bij de Landelijke Gilde en Ferm terecht voor heel wat verschillende activiteiten, zoals bowlen, kaarten, kooklessen of bloemschikken. “We organiseren ook geregeld informatieve avonden, over actuele thema’s uit onze sector”, vult Kurt Vandeputte van de Landelijke Gilde aan.

Honderden theelichtjes

Al voor de zevende keer stippelen de twee verenigingen met vereende krachten een verlichte landelijke hoevewandeltocht uit, iets wat elk jaar opnieuw een groot succes is met tot 450 wandelaars. Het volledige parcours langs de landbouwwegen van Schuiferskapelle wordt verlicht met honderden theelichtjes en ook aan de bewoners langs het parcours wordt telkens gevraagd om feestelijke lichtjes te voorzien.

“Onze werkgroep werkt met man en macht om er een fantastische editie van te maken”, aldus Catharina. “Dit jaar vindt de verlichte landelijke wandeltocht plaats op zaterdag 5 maart. Starten en eindigen gebeurt aan Club 77 in Schuiferskapelle.”

De werkgroep doet elke editie hard haar best om er een unieke belevenis van te maken, met een verrassend parcours dat elke keer verschilt. De tocht van dit jaar kan je vanaf 19 uur individueel gaan ontdekken.

“Onderweg zijn er drie stopplaatsen voorzien”, vult Kurt nog aan. “De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang en we eindigen opnieuw in Club 77, waar de wandelaars kunnen nagenieten met Vlaamse stoverij en frietjes.”

Praktisch

Elk jaar kunnen de verenigingen rekenen op tal van sponsors. “Daardoor kunnen we het hele gebeuren aanbieden voor de prijs van 15 euro”, aldus Kurt. Kinderen betalen 7 euro. (LDW)

Inschrijven voor de tocht kan tot en met zondag 27 februari door te mailen naar boone-christiaens@hotmail.com of info@vdp-construct.be. Telefonisch reserveren kan op 0474 32 24 91 (Catharina, na 19 uur) of 0478 38 46 94 (Kurt).