W13 lanceert unieke beeldbank om clichébeeld over dakloosheid te bestrijden: “Het kan iedereen overkomen”

In het voorjaar van 2022 werd bekendgemaakt dat onze regio 1.313 dak- en thuisloze personen telt. Dit jaar wordt de strijd opgevoerd om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. W13, de Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging, lanceert een actieplan gebaseerd op vier pijlers. “We willen de perceptie van dak- en thuisloosheid veranderen, wonen moet betaalbaar zijn, we moeten gaan voor een geïntegreerde aanpak en we moeten extra aandacht hebben voor bepaalde groepen mensen”, stelt W13-voorzitter Philippe De Coene.

In maart 2022 raakten de resultaten van de point-in-time telling dak- en thuisloosheid bekend met 1.313 personen die dakloos of thuisloos zijn, van wie ruim één derde (479) kinderen. W13 en zijn vele partners stelden daarom een actieplan tegen dak- en thuisloosheid op. “Elk huis bestaat uit minstens vier muren en dat heeft ons geïnspireerd om het actieplan op basis van vier steunmuren op te maken”, zegt De Coene.

Muur 1: Zichtbaar maken van dak- en thuisloosheid

Na de podcast ‘13-13, getuigenissen over dak- en thuisloosheid’ lanceert W13 vandaag, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, de beeldbank dak- en thuisloosheid: Images of Homelessness. “Met de beeldbank willen we het clichébeeld van de dakloze persoon – vuil, plastic zakken, alcohol – de wereld uit helpen want het overgrote deel van de dakloze en thuisloze personen zien er niet anders uit dan mensen als jij en ik. Het kan iedereen overkomen, over alle lagen van de bevolking en alle afkomsten. Door verschillende omstandigheden kunnen zelfs mensen waarvan je het niet verwacht in een acute situatie terechtkomen”, zegt De Coene. De beeldbank is de eerste in zijn soort in België en bevat een 40-tal foto’s die uit het leven van dakloze en thuisloze personen zijn gegrepen. De foto’s zijn vrij te gebruiken door de media, die zo juiste afbeeldingen bij artikels over dak- en thuisloosheid kunnen plaatsen.

“We weten dat dak- en thuisloosheid een brede waaier van personen treft”, zegt Caroline George van de Koning Boudewijnstichting. “Deze beeldbank zal ons helpen om af te stappen van de momenteel zeer stereotiepe beeldvorming van de problematiek die vaak verschijnt in artikels. Vrouwen en kinderen worden daarbij dikwijls vergeten. Met de beeldbank brengen we echte situaties in beeld, geen modellen en niets werd in scene gezet.”

De foto van het jonge koppel dat in een bergruimte van een nieuw appartementenblok slaapt, zal fotograaf Marc Wallican altijd bijblijven © MARC_WALLICAN

De fotograaf is Marc Wallican. “Ik ben een commercieel en reportagefotograaf. Mensen mooi in beeld brengen is als het ware mijn missie. Het verhaal van dakloze mensen integer in beeld brengen wou ik dan ook met volle overgave aanpakken. De uitdaging om geen stereotiepe foto’s van deze mensen te tonen was een extra motivatie om deze opdracht aan te nemen. Het jonge koppel dat in een bergruimte van een nieuw appartementenblok sliep, die foto zal me altijd bijblijven. Symbolischer kon bijna niet: de armsten onderaan met de ‘betergestelden’ die boven hen slapen. En van buitenuit kon je niets zien, mooi uit het oog van de maatschappij.”

Muur 2: Betaalbaar wonen

Een grote nood. 1 op de 10 getelde volwassenen en liefst 1 op de 5 kinderen had te maken met een dreigende uithuiszetting. W13 pleit voor een groter aanbod aan sociale woningen. Daarnaast wil de vereniging casusregisseurs aanstellen. Zij zetten een samenwerking tussen vredegerechten, welzijnsactoren en verhuurder op poten en behouden het algemene overzicht en coördineren de aanpak om te vermijden dat er een uithuiszetting komt. “Daarnaast begeleiden de twee Woonclubmedewerkers van de Regionale Woonclub vanaf nu op een actievere en intensieve manier personen die door de OCMW’s van de regio worden aangemeld.”

Muur 3: Geïntegreerde aanpak

Dit voorjaar starten CAW Zuid-West-Vlaanderen en Stad Kortrijk een gemeenschappelijke poule hulpverleners met affiniteit en ervaring inzake dak- en thuisloze mensen. De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt dit initiatief. “We kiezen voor een meer gecoördineerde aanpak die fragmentering tegengaat. Zo kan er methodisch specifieker en gelijkgezinder gewerkt, sneller gecommuniceerd en effectiever gehandeld worden.” Overigens hanteren de vier woonmaatschappijen in Zuid-West-Vlaanderen dezelfde toewijscriteria en regels. Voor de toekomst (vanaf 2025) pleit W13 eveneens voor langdurige mobiele teams én mobiele crisisteams geestelijke gezondheidszorg in heel Zuid-West-Vlaanderen.

Muur 4: Specifieke doelgroepen

Afhankelijk van de doelgroep zal op maat hulp geboden worden, bijvoorbeeld woningen voor chronisch dakloze personen met een multiproblematiek opvang en begeleiding of studio’s voor dak- en thuisloze alleenstaande moeders met kinderen. W13 start eveneens met de verdeling van 100 hygiënepakketten voor dakloze vrouwen. Dat gebeurt via OCMW’s, CAW Zuid-West-Vlaanderen en de straatverpleegkundigen.