Vrouwenorganisaties organiseren actie in Kortrijk tegen spiking

Verschillende vrouwenorganisaties, waaronder Collecti.e.f 8 maars, organiseren vrijdagavond een sit-in in Kortrijk als protest tegen de gevallen van spiking de afgelopen dagen. Dat heeft de organisatie donderdag gemeld.

De actie wordt georganiseerd door vrouwenorganisaties Collecti.e.f 8 maars, Zelle, Femma, Avansa, alsook de vakbonden ABVV en ACV. Volgens woordvoerster van Zelle, de vrouwenbeweging van de PVDA, Annelies Vandamme komt de actie er om het fenomeen van spiking en het geweld tegen vrouwen in het algemeen aan te klagen.

“Het idee is ontstaan na alle berichten die er in de media verschenen over de incidenten in Kortrijk”, aldus Zelle. “Er wordt te veel nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de slachtoffers. Zo verschuift de schuld naar de slachtoffers in plaats van de daders. Dit zorgt voor een klimaat waarin de publieke ruimte geen veilige plaats meer is voor vrouwen”, klinkt het.

Sit-in

De sit-in vindt vrijdagavond om 19 uur plaats in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. Dat is de uitgaansbuurt waar de dader(s) verschillende slachtoffers maakte(n). Het gaat om een sit-in, een vorm van geweldloos protest waarbij een groep mensen bij elkaar gaat zitten om de doorgang te blokkeren.

In totaal hebben nu al zestien vrouwen gemeld dat ze slachtoffer werden van spiking.