Café 56 in Kortrijkse uitgaansbuurt reageert op spiking-misdaden: “Het laat koude rillingen na”

Vorige week werden de geruchten bevestigd door de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat was het decor van een aantal spiking-misdaden, met seksueel misbruik tot gevolg. “Je hoort zo’n verhalen in grootsteden, opeens gebeurt het letterlijk aan je deur. Dat komt binnen”, zegt Dieter De Clercq (37), al acht jaar zaakvoerder van Café 56.

In de uitgaansbuurt circuleerden al even geruchten van spiking. “Maar we waren het nooit 100 procent zeker. Spiking was voor mij een volledig nieuw concept. Pas vanaf vorige week werd me duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Toen seksuele handelingen door het parket werden bevestigd, was ik er echt niet goed van, nog steeds niet. Het laat koude rillingen na. Het is onze leefwereld en als cafébaas voel je je stom dat je het mogelijks niet gezien hebt, maar we zijn van oordeel dat het zich hier niet heeft voorgevallen. Zover we weten. Hoe dan ook, wel in onze straat en dat is nog altijd dichtbij.”

“We waken sterk over een veilige omgeving. Ons café hanteert dan ook een volledig antidrugsbeleid, maar dat maakt het net moeilijker om als cafébaas signalen op te vangen. We zien mensen in beschonken toestand, maar hoe leg je het onderscheid tussen dat en druggebruik? Het is een ver-van-ons-bed-show, dus die link leg je niet automatisch. We zijn nog waakzamer en staan open voor een briefing of infosessie vanuit bijvoorbeeld de politie om sneller de signalen – bij slachtoffer en dader – te herkennen.”

Politiezone VLAS legt nogmaals de nadruk op veilig uitgaan. “Ga uit in groep, zorg voor elkaar, lach klachten niet weg en hou elkaar in de gaten, net als je drankje. Aanvaard geen traktaties van wie je niet kent”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier, die voorlopig niet meer kwijt kan over de incidenten. “De onderzoeksrechter beslist over wat kan gecommuniceerd worden.”

Gezien het onderzoek loopt, voelt Dieter zich deels gerustgesteld dat de dader(s) niet opnieuw zal toeslaan. “We kennen ons cliënteel behoorlijk goed. Verdachte figuren worden snel buiten gewerkt, maar op misdaden kan elk gezicht geplakt worden. Ik ben zeer ontgoocheld dat zoiets kan gebeuren in onze uitgaansbuurt, die het afgelopen maanden al moeilijk heeft gehad. Gelukkig was FIN D’ÉCOLE een groot succes. Het event, die deze vrijdag wordt herhaald, is probleemloos verlopen in alle veiligheid, zoals het moet.”