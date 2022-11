Vrouw & Maatschappij Kortrijk deelt witte lintjes uit

Maandagavond deelden leden van Vrouw & Maatschappij Kortrijk een wit lintje uit aan al de leden van de gemeenteraad. Dit als teken van engagement tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven en alle andere vormen van gender gerelateerd geweld.

Een flirterige klant aan de bar die geen nee kan aanvaarden, iemand die al een glaasje te veel op heeft en geen grenzen meer kan inschatten of een luidruchtige klant die de andere aanwezigen intimideert. “We hebben het allemaal wel eens gezien op café. Ook spiking, het fenomeen waarbij de dader ongemerkt drugs toevoegt aan het drankje van het slachtoffer om deze te verdoven, is in opmars”, luidt het bij Vrouw en Maatschappij.

Op 18 november trok Vrouw & Maatschappij Nationaal, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, ten strijde tegen grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. “En dat is nodig, want vrouwen voelen zich nog te vaak onveilig in het uitgaansleven”, zegt lid Anaïs de Bethune van Vrouw & Maatschappij Kortrijk. “Ook dragen we oranje, niet alleen onze partijkleur, maar ook naar aanleiding van orange the world, de internationale campagne tegen het geweld op vrouwen en meisjes. Ons gemeenteraadslid Carol Leleu zal volgende vragen stellen in de gemeenteraad: heeft het stadsbestuur weet hoeveel gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag er jaarlijks zijn in groot Kortrijk in het uitgaansleven? En wat wordt nu al in het kader hiervan reeds ondernomen om optimale veiligheid in de uitgaansbuurten te garanderen?