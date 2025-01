Wordt Sint-Petruskerk in Ledegem omgevormd tot een polyvalente zaal?

Als het van het schepencollege afhangt, dan wordt de Sint-Petruskerk in Ledegem omgevormd tot een polyvalente zaal. “In januari zitten we hiervoor samen met het centraal kerkbestuur”, zegt burgemeester Bart Dochy (Lijst Burgemeester). Het idee heeft te maken met de aanbesteding voor de nieuwbouw van zaal De Samenkomst die, zoals eerder vermeld, veel duurder uitvalt dan is geraamd.

“Het komt aan 8 miljoen euro en dat zonder de omgevingswerken”, aldus de burgemeester. “Daarbij komt dan nog 13,5 procent ereloon voor de ontwerper. Het zou uitkomen op een aflossing van 50.000 euro per maand gedurende een periode van 20 jaar en dat zou zelfmoord zijn. We gingen altijd uit van 5 miljoen voor De Samenkomst. Wat was voorzien, is voor ons financieel niet haalbaar. We zaaien naar de zak. We hebben hierover met de verenigingen gecommuniceerd tijdens een vergadering hier in het gemeentehuis. We hebben dat aan de gebruikers uitgelegd en de mensen begrijpen dat. Van sommige aanwezigen kregen we zelfs felicitaties over onze openheid en eerlijkheid.”

De harmonie Sint-Cecilia gebruikt gewezen Ampe’s Gym en de Academie de school. “Dat is voorlopig een tijdelijke oplossing”, zegt Bart. “Het is natuurlijk wat behelpen. We stellen vast dat meer en meer verenigingen uit Ledegem gebruik maken van de L!NK in Sint-Eloois-Winkel. De infrastructuur daar is top.”

We hebben een lijst opgemaakt van mogelijke locaties om het te overbruggen. Er zijn daar enkele privézalen bij en daar komen we op een volgende gemeenteraad mee af. De kantine van voetbalclub Olympic Ledegem is ook een mogelijkheid. Onze eerste bekommernis is dat er voor de verenigingen voldoende accommodatie is aan betaalbare prijzen. Die oefening zijn we nu aan het maken. De kerk is een optie. De kerken staan nu voor 90 procent leeg. We hebben de cijfers van het gebruik opgevraagd en die zijn de laatste zes jaar gigantisch gedaald.”

300.000 euro

Een nieuwbouw voor de muziek- en kunstacademie komt er wel. “Op een aangepaste schaal en graag zo snel mogelijk”, zegt Dochy. Fractieleider Caroline Seynhaeve (Vooruit) bond tijdens de gemeenteraad over De Samenkomst de bel aan de kat aan en had het ook over een krediet van 300.000 euro dat is voorzien voor de renovatie van de hoevewoning van het Capellehof in Rollegem-Kapelle. “Het Capellehof kost veel geld en daarover wordt niet gesproken”, zegt ze. “En het is nog niet gedaan. Het is een mooi project en ik ben er voor.”

De burgemeester was duidelijk not amused met de opmerking. “Capellehof is een parel voor Ledegem”, reageert hij.