Te hoge kosten nekken bouwplannen: Geplande project De Samenkomst valt in het water

Het voorbije jaar werd duidelijk dat het geplande grote project op de site van De Samenkomst er niet zal komen. “Maar het is wel de bedoeling dat er zo snel mogelijk een muziekschool komt, en een definitieve oplossing voor de vraag naar zalen in de gemeente.”

De gemeente speelt al enkele jaren met het idee om op het terrein van De Samenkomst langs de Sint-Eloois-Winkelstraat een nieuwe zaal en een nieuwe muziekschool te bouwen. De voorbije jaren werd een groots project met twee gebouwen voorbereid. De voormalige oude gebouwen van de muziekschool en de verouderde zaal gingen vorig jaar al tegen de vlakte met het oog op de komst van een nieuwbouw. Dit jaar werd echter duidelijk dat de plannen die op tafel lagen veel te duur zouden uitvallen. Het gemeentebestuur besliste daarom om het dure project niet te realiseren.

Niet haalbaar

“Door de evolutie van de bouwkosten in combinatie met de gestegen interesten was dit project gewoon niet meer haalbaar. We kunnen dat niet verantwoorden tegenover onze inwoners. We zouden de gemeente en zo ook de belastingbetaler in de problemen brengen. Deprijs van het project was simpelweg te hoog. We kunnen het niet maken om 8 miljoen euro te betalen, en daar isdeomgevingsaanleg nog niet eens bij gerekend. Het project was financieel niet haalbaar”, zegt burgemeester Bart Dochy (Lijst Burgemeester). De gemeente zette recent de samenwerking met de architecten stop.

De plaatselijke muziekvereniging vond vorig jaar al een tijdelijk onderkomen in het pand waar vroeger Ampe’s Gym gevestigd was, op wandelafstand van de site van De Samenkomst. Het gemeentebestuur wil echter zo snel mogelijk een alternatief uitwerken voor het te dure project. “In een eerste fase willen we nog steeds een nieuwe muziekschool bouwen, een aangepaste versie van de plannen die voorzien waren. Voorlopig is er nog geen ontwerp, maar we zoeken wel zo snel mogelijk naar een goede, kwaliteitsvolle oplossing”, aldus de burgemeester. Daarnaast bekijkt de gemeente ook hoe ze de grote vraag naar zalen kan oplossen. Of er een nieuwe zaal wordt gebouwd of dat er gekeken wordt naar de bestaande accommodatie, is momenteel nog onduidelijk.