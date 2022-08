Van model tot aan auto’s sleutelen: Janah Vanderper uit Roeselare is een atypische misskandidate

De 25-jarige Janah Vanderper is in het dagelijkse leven zelfstandig car detailer. De brunette is dus zeker niet bang om haar handen vuil te maken, maar natuurlijk heeft ze ook haar vrouwelijke kant. Sinds een viertal jaar is ze in haar vrije tijd ook model en sinds kort is ze nu ook officieel finaliste voor Miss West-Vlaanderen. Via deze weg wil ze over enkele maanden de nieuwe ‘Miss België’ worden.

“Tijdens mijn schoolcarrière heb ik in het Viso in Roeselare met succes de richtingen sociale wetenschappen en gezondheids- en welzijnswetenschappen gevolgd, met als extraatje lichamelijke opvoeding en sport en integrale veiligheid”, opent Janah Vanderper. “Ik ben dus een beetje van alle markten thuis, maar mijn grote passie is en blijft nog steeds sleutelen aan wagens en moto’s, dit nu zelfs op zelfstandige basis. Ik heb van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Tijdens de weekdagen zie je mij dus in mijn atelier in de Herdersstraat in een overall sleutelen aan wagens, gaande van polieren, coating tot dieptereiniging. Zo heb ik laatst samen met mijn leerkracht een oldtimer Citroën gekocht die bijna tot het laatste boutje en moertje uit elkaar is gehaald om te reviseren en her op te zetten. Ik ben dus zeker, zelfs als jonge vrouw, niet bang om mijn handen vuil te maken”, lacht de Miss West-Vlaanderen finaliste.

“Ook van snelheid heb ik zeker geen schrik. Zo waren er plannen om enkele jaren geleden aan de rally ‘Omloop van Vlaanderen’ deel te nemen met een vriendin, maar corona gooide toen roet in het eten. De droom om ooit eens te starten, is trouwens nog niet volledig opgeborgen, maar alles moet natuurlijk nog combineerbaar blijven met mijn andere hobby waarin ik meer mijn vrouwelijke accenten toon. Sinds 2018 doe ik immers ook aan modellenwerk. Dat begon nadat ik hier in Roeselare deelnam aan de verkiezing van Miss Batjesprinses. Céline Cracco won toen. Ik pakte de publieksprijs en werd zo ontdekt door enkele fotografen. De posts op mijn Instagram-account deden de belangstelling in mijn persoontje alsmaar groeien. Laatst stond ik zelfs nog in de onlineversie van P-magazine. Dat leverde immens veel positieve commentaren op, de onaangename reacties moet je er natuurlijk bijnemen met stalkers bijvoorbeeld. Dat was niet voor het eerst. Door jaloezie werd ik in mijn schooltijd al eens gepest, tot vervelens toe.”

Ik heb wel mijn stoere kant, maar in Miss België wil ik ook mijn zachte kant tonen

Negatieve achter je laten

Op de rechtervoorarm van Janah Vanderper staat een duidelijke tattoo met een dito boodschap. “Het is de geometrische pijl Arrow die wijst naar de toekomst en zegt dat je alle negatieve dingen direct achter je moet laten. Die heb ik trouwens laten tatoeëren in de periode dat mijn pépé is gestorven aan een hersentumor, nu vier jaar geleden. En die toekomst bij mij is nu hopelijk over enkele maanden ‘Miss België’ worden, alhoewel ik besef dat de weg hiertoe nog heel lang is.”

“Velen vragen mij hoe ik in dit avontuur verzeild ben geraakt. Wel, enkele dagen voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode polste de organisatie via Instagram of ik interesse had om deel te nemen aan deze verkiezing. Ook Kedist Deltour uit Harelbeke had het me al gevraagd en me de nodige uitleg gegeven. Ik heb niet onmiddellijk ‘ja’ gezegd. Alles gebeurde in overleg met mijn ouders en vrienden, die me echter direct steunden daarin. Enkele dagen nadat ik een promofilmpje had ingestuurd van een shoot op Ibiza kreeg ik al bericht dat ik een van de finalistes ben voor Miss West-Vlaanderen. Van daaruit kan je je dan kwalificeren tot finaliste voor Miss België.”

Toffe ervaring

“Ondertussen heb ik al enkele toffe ervaringen achter de rug met een fotoshoot in Sint-Niklaas en de persvoorstelling in Plopsaland De Panne. Daar gaat trouwens ook de finale door van de verkiezing Miss West-Vlaanderen, en dit op zondag 18 september. De verwachtingen zijn om nog zelfzekerder uit de strijd te komen en natuurlijk een gooi te kunnen doen voor de hoofdprijs”, klinkt het.

“Lukt dit niet, dan geraak ik hopelijk wel ergens binnen in een modellenbureau zodat ik ook daaraan een centje kan bijverdienen. Maar eerst ga ik natuurlijk voor het kroontje. Dat zou een kinderdroom zijn die werkelijkheid zou worden. Ik heb wel mijn stoere kant, maar in Miss België wil ik ook mijn zachte kant tonen.” (SBR)

Janah Vanderper kan je alvast steunen door via de app van Miss België op haar te stemmen. Het kan ook door te sms’en naar 6665 met als code MWV21.