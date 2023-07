Wandeltocht ‘Weg van de Zusters’ van Gistel naar Brugge: wandelaars reeds vroeg onderweg om hitte voor te zijn

Daags voor de bekende Godelieveprocessie trokken vele tientallen wandelaars van de Sint-Godelieveabdij in Gistel naar de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Tijdens deze ‘Weg van de zusters’ stappen ze letterlijk in de voetsporen van de zusters Benedictinessen, die in 1578 vluchtten voor de protestantse bosgeuzen.

Informatieborden en podcasts

De deelnemers aan ‘Weg van de zusters’ startten op vier plaatsen langsheen het parcours voor een tocht van 36, 22, 10 of 5 kilometer. De tocht gaat van de Abdij Ten Putte in de Abdijstraat Gistel, de plek waar Sint-Godelieve het leven liet, naar de Sint Godelieveabdij in Brugge, waar Toerisme Vlaanderen 400 jaar na de stichting bouwt aan een nieuwe toekomst voor de abdij. Tussendoor kon gestart – of geëindigd – worden bij de Sint-Amanduskerk in Bekegem of de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. Onderweg vertellen informatieborden en podcasts het boeiende verhaal van de zusters. En op enkele podia onderweg evoceren acteurs in kleine toneelstukjes de vlucht van de zusters voor de bosgeuzen.

Niet enkel streekgenoten

“Niet onbelangrijk: met deze tocht brengen we de ‘Reizen naar Morgen’-filosofie van Toerisme Vlaanderen (met duurzaam toerisme als doelstelling, red.) in de praktijk”, geeft CEO ad interim Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen mee. De deelnemers – waaronder ook enkele zusters van de huidige abdij in Gistel – betaalden een inschrijvingsprijs tussen 5 en 20 euro naargelang de afstand die ze willen afleggen. De wandeling lokte niet alleen streekgenoten naar Gistel, maar Belgen van overal, zoals een kwartet dames uit Vlaams-Brabant. Zij besloten deze morgen al heel vroeg te vertrekken om de hitte wat voor te zijn.

Sjaaltje

De opbrengst van de tocht gaat naar de gemeenschap van vrijwilligers die binnenkort onderdak zullen vinden in de Sint-Godelieveabdij. Alle wandelaars ontvingen ook een sjaaltje met het logo van ‘Weg van de zusters’. Dat sjaaltje verwijst naar de dood van Sint-Godelieve. Zij werd in het jaar 1070 in opdracht van haar echtgenoot graaf Bertolf van Gistel gewurgd met een sjaal en daarna gedumpt in een poel.