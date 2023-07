Wandeltocht doet vlucht van zusters ruim 400 jaar later over van Gistel naar Brugge: “Ook vandaag zeer actueel”

Op zaterdag 8 juli organiseert Toerisme Vlaanderen samen met Westtoer en tal van andere partners een historische belevingstocht van de Sint-Godelieveabdij in Gistel naar de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Tijdens de Weg van de zusters maken de wandelaars kennis met de geschiedenis van de zusters.

Op 8 juli kun je meestappen in de voetsporen van de zusters Benedictinessen die in 1578 van Gistel naar Brugge trokken, op de vlucht voor de protestantse bosgeuzen. De deelnemers starten op vier plaatsen langsheen het parcours voor een tocht van 36, 22, 10 of 5 kilometer. De tocht gaat van de Abdij Ten Putte in de Abdijstraat Gistel, de plek waar Sint-Godelieve het leven liet, naar de Sint-Godelieveabdij in Brugge, waar Toerisme Vlaanderen 400 jaar na de stichting bouwt aan een nieuwe toekomst voor de abdij. Bij de start, onderweg én bij de aankomst maken de deelnemers uitgebreid kennis met de spiritualiteit en de rijke geschiedenis van de zusterorde. Ze krijgen een belevingsgids die aan elke start- of stopplaats verder wordt aangevuld.

Inleven in geschiedenis

Onderweg vertellen informatieborden en podcasts het boeiende verhaal van de zusters. Op enkele podia onderweg evoceren acteurs in kleine toneelstukjes de vlucht van de zusters voor de bosgeuzen. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir zal de laatste vijf kilometer van de belevingstocht mee afleggen. “Niet zozeer het wandelen op zich is hier van belang, maar wel het inleven in een stukje geschiedenis van Vlaanderen”, zegt de minister. “We verbinden twee unieke plekken en staan stil bij hun gedeelde verleden. We kijken met andere ogen naar het omringende landschap en de dorpen langs de weg. De wandelaars kunnen de omgeving ontdekken en kennis maken met bewoners, de natuur en het erfgoed van nu.”

“We verbinden twee unieke plekken en staan stil bij hun gedeelde verleden”

“We organiseren Weg van de zusters om verschillende redenen”, vult CEO ad interim Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen aan.

“Uiteraard omdat het verhaal van Sint-Godelieve nog steeds inspireert, maar ook omdat solidair een stukje religieuze geschiedenis afstappen ons allemaal dichter bij elkaar brengt. Bovendien staat de abdij van Sint-Godelieve in Brugge op een kantelpunt in haar geschiedenis, nadat ze vier eeuwen afgesloten bleef voor het grote publiek. Dat zetten we naast deze tocht ook extra in de verf met de voorstelling van een boek en een eucharistieviering. En niet onbelangrijk: met deze tocht brengen we de Reizen naar Morgen-filosofie van Toerisme Vlaanderen (met duurzaam toerisme als doelstelling, red.) in de praktijk.”

De deelnemers betalen tussen 5 en 20 euro naargelang de afstand die ze willen afleggen. De opbrengst van de tocht gaat naar de gemeenschap van vrijwilligers die binnenkort onderdak zullen vinden in de Sint-Godelieveabdij. Wie wil meestappen, kan zich online inschrijven. Het aantal deelnemers is beperkt.

Sjaaltje

Alle wandelaars ontvangen een sjaaltje met het logo van Weg van de zusters. Dat sjaaltje is niet alleen bedoeld om het groepsgevoel te versterken, maar verwijst ook naar het onfortuinlijke lot van Sint-Godelieve. Zij werd in het jaar 1070 in opdracht van haar echtgenoot graaf Bertolf van Gistel gewurgd met een sjaaltje en daarna gedumpt in een poel.

Het sjaaltje zou later Sint-Godelieves handelsmerk worden. “De wandeltocht is niet alleen historisch heel waardevol, maar bovendien is het tragische verhaal van Sint-Godelieve, die om het leven kwam door partnergeweld, helaas ook vandaag nog zeer actueel”, maakt Demir de link. Gistel eert de heilige Godelieve elk jaar met de welbekende processie. Die vindt dit jaar plaats op zondag 9 juli.