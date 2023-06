Oostende voor Anker beleefde een erg geslaagde 22ste editie

Om 18 uur zondagavond bliezen de scheepshoorns van de Oostende voor Anker-vloot het maritieme evenement af. De 22ste editie van de vierdaagse was een succes. Zowel de historische schepen als de kleinere oldtimers van de Noordzee en kanalen als het publiek tekenden weer eens present.

De lentezon en de stevige noordwester wind brachten zowel kleur als bolle zeilen aan. Twee ingrediënten die van Oostende voor Anker (OvA), drijvend op het ritme van de shantys, ook dit jaar opnieuw de maritieme voorjaarsklassieker van de Stad aan Zee maakten tijdens het voorbije weekend. Ze waren, net als iedere jaar weer op de afspraak voor dit vierdaagse festival van de oldtimers van de Noordzee: naast de vloot van ca. 130 klassieke schepen en boten, van windjammers tot sloepen, waren de Venetiaanse gondels en alle ambachtelijkheid die daarbij hoort een attractie op zich.

Maar OvA drijft niet alleen op nostalgie: met de introductie van het blauwe innovatiedorp richtte het evenement ook de blik van de bezoekers op de toekomst van de Oostendse haven inzake de energietransitie en alle initiatieven die daarbij op de Noordzee kunnen bijdragen.

Enorme puzzel

“We blikken terug op een zeer geslaagde vierdaagse van Oostende voor Anker. We verplaatsten de data van Oostende voor Anker bewust buiten de verlengde weekends in mei en juni. We geven op die manier een extra economische impuls aan de toeristische sector, die 3 topweekends op rij kon beleven.”

OvA sluit zijn 22ste editie af met 200.000 bezoekers. Curator Hubert Rubbens: “De organisatie van dit stadsfestival is een enorme puzzel, waar heel veel partijen aan samenwerken. Iedereen trekt echt aan hetzelfde zeil om dit tot stand te laten komen. Het doet me veel plezier dat er duizenden gezinnen naar hier zijn afgezakt voor een mix van authenticiteit, innovatie, optredens en schepen. Oostende voor Anker zorgde weer voor een ongeëvenaarde sfeer en ik ga alvast van start voor de editie van volgend jaar”

OvA is een organisatie van Toerisme Oostende vzw in samenwerking met curator Hubert Rubbens, de stads- en veiligheidsdiensten en de vele vrijwilligers van OvA vzw. De volgende editie is gepland van 23 tot 26 mei 2024.

ML