Meer cruises maar minder cruisetoeristen in Zeebrugge en Oostende

Voor 2022 wordt een herstel verwacht in het aantal cruiseschepen dat zal aanmeren in Zeebrugge en Oostende. “Maar het aantal cruiseschiptoeristen zal wel nog beduidend minder zijn dan enkele jaren geleden”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) op basis van cijfers van Westtoer.

Terwijl er in 2018 in Zeebrugge 143 schepen aanmeerden met in totaal ongeveer 372.000 passagiers, zakte dit vorig jaar naar 23 schepen met 37.048 passagiers aan boord. In Oostende kwamen er nog 19 schepen aan met ongeveer 3.600 passagiers en vorig jaar waren dit maar zes schepen met 659 passagiers.

Meer schepen

Voor 2022 wordt een herstel verwacht in het aantal cruiseschepen, vooral in Zeebrugge. Er staan daar momenteel 150 schepen aangemeld, in Oostende zes schepen. “Maar het aantal passagiers zal beduidend minder zijn. Dat komt volgens Westtoer omdat de schepen op dit moment met een aanzienlijk lagere bezetting van 50 tot 70 procent varen, terwijl dat tot 2019 op 100 procent lag. Toeristen blijven ook terughoudend om op cruise te gaan en ook de vliegmogelijkheden naar start- en eindpunt zijn nog niet op niveau,” verduidelijkt Kurt Himpe.

Impact oorlog

Volgens Westtoer is ook de impact van de oorlogssituatie in Oekraïne onduidelijk. Dat kan enerzijds een rem zetten op het aantal passagiers en de bezetting, anderzijds worden een aantal Baltic cruises mogelijks afgeleid naar andere bestemmingen.

Op vraag van provincieraadslid Kurt Himpe heeft Westtoer enkele jaren geleden met een aantal partners een programma opgezet om de passagiers die geen excursie boeken bij de rederijen toch wegwijs te maken in het toeristisch aanbod in West-Vlaanderen. “Dit programma zal nu opnieuw opgepikt worden en geactualiseerd worden”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.