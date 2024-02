Exclusieve interieur van Cobergher Hotel te zien in Design Secrets op VTM: “Live-uitzending met hapjes en drankje”

Tv-programma ‘Design Secrets’ volgt verschillende ontwerpers op de voet bij hun projecten en is vanaf 4 februari zeven weken te zien bij VTM. In de eerste aflevering worden de exclusieve interieurs aan de hand van Pieter Porters van het Cobergher Hotel gepresenteerd. “De première zenden we hier gratis uit, op het grootste indoor breedbeeldscherm van de Benelux”, zegt general manager Raphaël Van Nevel (35).

Enkele maanden geleden openden de deuren van het exclusieve Cobergher Hotel in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 41. Design Secrets belicht in de eerste aflevering het werk van Antwerpse meesterdecorateur Pieter Porters in het luxe boutique hotel. Wie zondagnamiddag nog geen plannen heeft, kan gratis afzakken naar het prachtige Cobergher voor de live-uitzending van het VTM-programma. “Van 13.40 tot 14.20 uur kunnen een 40-tal mensen in onze state-of-the-art zaal, op een LG ledscherm van zestien op tien meter met 8 miljoen pixels, de eerste aflevering volgen. De ruimte is akoestisch ingericht en heeft acht Bose luidsprekers, en is dus ook ideaal voor trouwfeesten, recepties en zo meer”, vertelt Raphaël.

“Daarnaast nemen we de gasten mee backstage om de verschillende ruimtes en kamers te bezichtigen” – Raphaël Van Nevel

“Onze nieuwe topchef Shayan Zaghian, opgeleid door Sergio Herman en gewezen kok van restaurant Pure C en The Jane, voorziet hapjes voor de aanwezigen en wij serveren een glaasje. Daarnaast nemen we de gasten mee backstage om de verschillende ruimtes en kamers te bezichtigen en vertellen we het verhaal van Cobergher Hotel.” Inschrijven kan via reservations@cobergher.com volgens het first come, first served-principe.

Cobergher Hotel komt in drie van de zeven afleveringen van Design Secrets, gepresenteerd door Evi Hanssen, aan bod. “Het is voor ons mooie reclame op tv, maar we willen er ook steeds een live beleving rond creëren. De volgende aflevering organiseren we een meet-and-greet met Pieter Porters, daarop één met Odile en Virginie Dejaegere van Dejaegere Interiors. De zussen hebben het hotel ook mee helpen inrichten”, duidt Raphaël.