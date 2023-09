Luxehotel Cobergher opent eindelijk deuren in hartje Kortrijk: “Voor iedereen die wil genieten van topservice”

Dertien jaar geleden werd het eerste pand in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kortrijk aangekocht door familie Verschetse, bekend van HR-groep Konvert. Enkele aanliggende panden en herziene plannen later zou het exclusief hotel openen tegen Pasen 2020, en toen kwam de coronapandemie. Nu staat het 20-koppig team van general manager Raphaël Van Nevel (35) klaar om het grote publiek te ontvangen.

Het nieuwe hotel in het voormalig Erfgoedhuis (Onze-Lieve-Vrouwestraat 45) en de vijf aanliggende panden luistert naar de naam ‘Cobergher Hotel, Luxury with a Story’. De naam verwijst naar de Zuid-Nederlandse architect, schilder en ingenieur Wenceslas Cobergher. Hij ontwierp onder andere naast de bekende Basiliek van Scherpenheuvel ook het Erfgoedhuis dat een centrale rol vervult in het Cobergher Hotel.

13 suites

Het hotel telt vier klassieke – maar indrukwekkende – kamers met zicht op de Broeltorens en 13 suites, waarvan een prachtige bruissuite met uitzicht op de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Boeken kan vanaf november, mogelijk medio oktober als alles goed loopt. “We hebben al enkele testovernachtingen gehad. Voor we hotelgasten ontvangen, willen we eerst overtuigd zijn dat alles in orde is”, zegt general manager Raphaël.

“Wie een tweede keer in het hotel verblijft en een andere kamer kiest, gaat voor een volledig nieuwe en weer unieke ervaring” – Stefanie Verschetse

Het luxe boutique hotel bevindt zich op de historische site van Kortrijk. “Het is hier dat de stad zijn oorsprong heeft en het is dat verleden dat Cobergher Hotel opnieuw tot leven zal wekken. Daarom ook de baseline ‘luxury with a story’. De meeste van de gebruikte producten in het hotel zullen gelinkt worden aan deze site. Zo wordt bijvoorbeeld het bedlinnen gemaakt van vlas, dat zo terugverwijst naar de haven aan de Leie van Kortrijk en het linnen dat van hieruit werd verscheept naar Engeland”, vertelt Freddy Verschetse.

Kamers met een verhaal

“Elke suite heeft een eigen naam, verwijzend naar een historisch voorwerp, en een unieke aankleding die een eigen verhaal vertelt. We bieden de hotelgasten van Cobergher Hotel een unieke ervaring. Wie een tweede keer in het hotel verblijft en een andere kamer kiest, gaat voor een volledig nieuwe en weer unieke ervaring”, vult Stefanie Verschetse aan. Dejaegere Interiors stond in voor binneninrichting. Pieter Porters, de bekende meester restaurateur/decorateur, gaf advies bij de restauratie en zorgde ook voor de bijbemeubeling.

Elke slimme kamer werkt op domotica. Wanneer een gast binnenkomt, start de welkomstboodschap op tv en gaan de lichten en de haard aan. Wanneer er 30 minuten geen beweging is in de kamer, gaat die in slaapstand. © MD

Bar Mémoir en Orangerie

Sinds kort is iedereen al welkom in Bar Mémoir en de Orangerie, elke dag open van 7 tot 23 uur. De kleurrijke bar biedt een uitgebreide drankenkaart en heerlijke barbites tussen de 11 en 26 euro, waaronder oesters, een carpaccio van coquille met granny smith en bloemkool, foccacia met kikkererwt, granaatappel en parmezaan, een tartaar van Holstein, Osciëtra kaviaar en rode biet, en een Oosterse salade met buikspek, soja en lente-ui. Voor de zoetekauw biedt Bar Mémoir dame blanche of een macaron met framboos, mascarpone en munt. De Orangerie serveert koffie, thee en gebakjes van hun eigen patissier.

“Er zijn hier zoveel mooie restaurants dat het zonder zou zijn om hier niet mee in contact te komen” – Freddy Verschetse

Je kan in het Cobergher Hotel ook terecht voor ontbijt. Een eigen restaurant heeft het hotel niet. “Voor middagmaal en avondmaal verwijzen we met plezier door naar de restaurants in de buurt. We hebben hier in de nabije omgeving zoveel schitterende eetgelegenheden dat het zonde zou zijn als onze hotelgasten tijdens hun verblijf hier niet mee zouden in aanraking komen”, aldus Freddy.

Voor liefhebbers

Het Cobergher Hotel valt onder de leiding van de general manager Raphaël Van Nevel. “Het was een werk van lange adem, maar zo zijn we ook voorbereid op alles. Er bestaat een heuse Cobergherbijbel waarin alle procedures uitgeschreven staan en wat te doen in welke situaties. We streven ernaar om geen ‘nee’ te zeggen op de verzoeken van onze gasten. We mikken op liefhebbers. Mensen die willen genieten van goede service en hun zintuigen willen laten prikkelen.”

Ode aan authenticiteit

Van de decoratie alleen al krijg je kippenvel. Tot in de allerfijnste details werd zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. Voor de bouw en het concept van het hotel – die ongetwijfeld binnenkort vijf sterren binnenhaalt – werd nauw overleg gepleegd met Monumentzorg alsook met erfgoedinstellingen.

“Zo hebben we bijvoorbeeld de glaskoepel van het binnenplein (Orangerie) volledig vervangen en zijn we voor de afwerking van de zinken dakossenogen van het Clovis-gebouw bij een firma in Parijs terecht gekomen. Ze zijn de enige firma ter wereld die deze ossenogen nog kunnen realiseren zoals ze rond 1800 werden gemaakt. Het zijn die details die van een verblijf in Cobergher Hotel een unieke ervaring zullen maken”, vertelt Freddy.