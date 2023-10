De Haan staat voor drukke herfstvakantie

Ook in De Haan staan er opnieuw heel wat leuke najaarsactiviteiten op de planning: je kan griezelen op Halloween, je uitleven op de kermis of genieten van een leuke sprookjestentoonstelling. Als afsluiter is er op zondag 5 november de traditionele paardenzegening in Vlissegem.

De herfstvakantie in De Haan start op zaterdag 28 oktober met de gratis halloweentocht Kippenvel. Om 16.30 uur start aan de Normandiëlaan de MINI-BOE tour, voor de durvers is er van 18 tot 20.30 uur de MAXI-BOE tour. Een tip: kom verkleed! Zo val je niet op tussen de echte monsters. Tijdens de tocht zijn verschillende straatanimaties en lichtshows voorzien. Je wandelt op je eigen tempo langs het parcours.

Gevarieerd programma

Ook handelskring Actief Wenduine werkte samen met het gemeentebestuur opnieuw een gevarieerd programma uit voor de herfstvakantie. “De kermis op de Markt, waar leuke attracties afgewisseld worden met de nodige lekkernijen, zal ervoor zorgen dat jong en oud zich niet verveelt.

Daarnaast is er ook de halloweenzoektocht, die dit jaar in het teken van De Kiekeboes staat. Een eerbetoon aan Merho, die net 75 jaar werd en een hechte band heeft met Wenduine”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete.

Stripliefhebbers en wandelaars kunnen een deelnemingsformulier afhalen in Hotel Les Mouettes (Zeedijk), de Primavera (Kerkstraat) en het toeristisch infokantoor. Ingevulde formulieren kunnen de deelnemers daar ook terugbrengen.

Halloweenstoet en fakkeltocht

Nog een klassieker in Wenduine is de halloweenstoet en fakkeltocht op 31 oktober. Verkleed je in je mooiste halloweenkostuum en wandel mee met een fakkel in je hand.

Vanaf 16 uur kun je de fakkels kopen op de Markt, de tocht zelf start om 18 uur. Om 18.45 uur én 19.15 uur kan je genieten van een spectaculair vuurspektakel met afterparty op de Rotonde.

Sprookjestentoonstelling

Is griezelen niet echt je ding, dan kan je in de bibliotheek in De Haan terecht voor de leuke sprookjestentoonstelling Veertien Sprookjes. Geboren vertelster Sabine De Graeve bundelde veertien sprookjes die creatief vormgegeven werden door de kinderen van zeven basisscholen.

Uit hun persoonlijke fantasie groeide een schitterende tentoonstelling die van 30 oktober tot 7 januari te bewonderen is in bibliotheek Canticleer in de Grotestraat.

Paardenzegening

De herfstvakantie in De Haan wordt naar jaarlijkse traditie afgesloten met de paardenzegening op 5 november. Na de hoogmis in de Sint-Blasiuskerk om 10 uur, zorgen de tientallen paarden, koetsen en kleine huisdieren opnieuw voor een gezellige drukte in het witte polderdorp. Aansluitend worden ‘vruchten der aarde’ uitgedeeld.