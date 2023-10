De Haan eert Kiekeboes-tekenaar Merho met muurschilderij voor zijn 75ste verjaardag: “Wenduine is mijn ideale schrijfplek”

Merho werd deze week 75 jaar. Omdat de striptekenaar al 15 jaar een trouwe bezoeker is van De Haan, met een vaste schrijfstek in Wenduine, zette het gemeentebestuur de striptekenaar in de bloemetjes, met een ‘Grote Pluim’ als blijk van waardering voor zijn inzet voor de gemeente, én met een originele muurtekening, gemaakt door spuitbuskunstenaar Vynck.

45 jaar lang bedacht Merho spannende en grappige avonturen voor de Kiekeboes. Heel wat inspiratie vond de striptekenaar in Wenduine. “Zo’n 15 jaar geleden vond ik hier mijn ideale schrijfplek. Met zicht op zee sleutelde ik hier in alle rust aan mijn verhalen. En in de winter is het verlaten strand mijn uitwaaiplek. Daar spookten de ideeën vanzelf door mijn hoofd”, vertelt de tekenaar. Merho mocht deze week 75 kaarsjes uitblazen. Reden genoeg dus voor het gemeentebestuur om hem in de bloemetjes te zetten, met een Grote Pluim én een originele muurtekening.

“We zijn trots dat we Merho als ambassadeur van onze gemeente kunnen beschouwen” – burgemeester Wilfried Vandaele

De Grote Pluim werd in het leven geroepen om verdienstelijke inwoners of tweede verblijvers in De Haan in de bloemetjes te zetten. “Toen ik destijds schepen van Cultuur was, stelde ik aan Merho voor om een Kiekeboeverhaal te wijden aan onze mooie gemeente. Het resultaat was het album ‘Alle eendjes’, dat zich helemaal in De Haan afspeelt. Merho liet zich voor het verhaal inspireren door de Concessie, ons belle-epoquefeest Trammelant en de geest van Einstein, die nog altijd door De Haan waart. Het werd een echt eerbetoon aan onze gemeente en daarom mogen we Merho terecht als een ambassadeur voor onze gemeente beschouwen”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe. De striptekenaar is trouwens de tweede die deze prijs in ontvangst mag nemen. De Grote Pluim werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt aan Vlaams artiest Koen Crucke, intussen ook al jaren een trotse inwoner van De Haan.

Muurtekening

Naast de Grote Pluim had het gemeentebestuur nog een verrassing in petto voor Merho. Want hoe kan je een tekenaar beter eren dan met een tekening. “De getalenteerde Spuitbuskunstenaar Siegried Vynck ging aan de slag op een van de muren van het Wielingencentrum in Wenduine. Hij portretteerde Merho, samen met “zijn” iconische familie, genietend van zijn verdiend pensioen, op één van zijn favoriete plekjes in onze gemeente. Nu kunnen alle voorbijgangers, inwoners én bezoekers, genieten van dit origineel eerbetoon aan de striptekenaar”, zegt schepen voor Cultuur, Rudi Cattrysse. De tekenaar zelf was heel tevreden met de muurtekening.