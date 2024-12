Toekomstig burgemeester Louis Vanderbeken bouwt mee aan een kerststal

Een (bijna) burgemeester die mee met de buurt aan een kerststal timmert. Daarvoor moest je in de Tulpenlaan in Deerlijk zijn waar Louis Vanderbeken zijn kunde als ‘Bob de Bouwer’ demonstreerde.

“Ik doe dit al jaren en helpt waar ik kan. Hier in de Tulpenlaan trekt priester Pol Dumolin mee de kar. Hij is handig, coördineert de werkzaamheden en zorgt voor een kop koffie. Elk jaar wordt een deel van de stal vernieuwd. Dit jaar de grondplaat. Voor het eerst hangen er lichtjes in de stal”, zegt Louis.

De kerststal in de Tulpenlaan is één van de vele die in de gemeente door buurten worden gebouwd. Vanaf begin december starten de groepjes vrijwilligers. De laatste jaren komen er meer lichtkransen bij de stallen.

Een merkwaardige kerstbeeldencompositie is te zien in de inkom van het woonzorgcentrum. Een verzameling die werd bij elkaar gebracht door wijlen priester Mullie. Een bezoekje waard! – (MVD)