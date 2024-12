Hertelling van de stemmen in Deerlijk: CD&V wint één zetel, Louis Vanderbeken wordt nieuwe burgemeester

CD&V Deerlijk wint één zetel en Vlaams Belang verliest één zetel. Tine Willaert komt in de raad ten nadele van Joseph Vuylsteke. Huidig burgemeester Claude Croes komt uiteindelijk tien voorkeurstemmen te kort tegenover zijn opvolger Louis Vanderbeken.

Dat blijkt uit het definitief arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat de gemeente Deerlijk zopas mocht ontvangen. De hertelling van een gedeelte van de stemmen kwam er op vraag van CD&V Deerlijk en vond afgelopen maandag plaats in Brugge. CD&V Deerlijk verwerft in de komende legislatuur geen 13 maar 14 zetels. Tine Willaert zal plaatsnemen in de vrijgekomen zetel. Vlaams Belang verliest 1 zetel (ten koste van Joseph Vuylsteke, red.) en houdt bijgevolg nog 1 zetel in de gemeenteraad over.

De uitslag heeft ook gevolgen voor de samenstelling van het bijzonder comité voor de sociale dienst. CD&V Deerlijk krijgt er daar één vertegenwoordiger bij en gaat van 3 naar 4 zitjes. De installatie van de nieuwe gemeenteraad is gepland op dinsdag 17 december om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.