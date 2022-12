Stasegem is decor voornieuwe Blob-speurtocht

De provincie West-Vlaanderen lanceert in samenwerking met Toerisme Leiestreek, Stadlandschap Leie & Schelde en Stad Harelbeke ‘Op ontdekkingstocht met Blob en Ginger’, een nieuwe Blob-gezinsspeurtocht in Stasegem.

Het figuurtje Blob gaat voor deze gezinsspeurtocht van 3 kilometer samen met Ginger op avontuur doorheen Stasegem, een dorp tussen water, natuur en bedrijvigheid. “Onderweg ontdekken deelnemers heel wat leuke weetjes, kunnen ze tal van opdrachten uitvoeren of hun eigen Blob-figuurtje maken met spullen uit de natuur”, aldus Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Natuur, Milieu en Landschap.

Enorm veranderd

Tijdens de wandeling komen de bezoekers ook meer over Stasegem te weten. “Het dorp heeft een lange geschiedenis wat bewoning betreft”, zegt schepen van Toerisme Dominique Windels (Vooruit). “Sporen tonen menselijke activiteit sinds minstens 2.000 jaar geleden. Het dorp veranderde later enorm door de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk, de groei van industriegebied, en de aanleg van de E17. Het oude kanaal lag waar nu het kanaalbos staat. Stasegem grenst ook aan het provinciedomein De Gavers, een ferme brok natuur met het 60 hectare grote Gavermeer.”

Deze Blob-zoektocht is de vijftiende in de Leiestreek. “De zoektochten spelen zich af in groendomeinen en gemeenten van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, en richten zich vooral op gezinnen met kinderen tussen 7 en 12 jaar. De zoektocht kan op eigen houtje gedaan worden”, zegt Tim Desmet van Stadlandschap Leie & Schelde.

Het startpunt van de interactieve wandeling bevindt zich aan de Sint-Augustinuskerk in Stasegem. Een brochure is beschikbaar bij de dienst Toerisme, het bezoekerscentrum van provinciedomein De Gavers of online via www.stadlandschapleieschelde.be en www.toerisme-leiestreek.be. (PVH)