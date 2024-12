Stadstraktatie verhuist weer naar januari

Na enkele jaargangen in de zomer verhuist de stadstraktatie weer naar de winter. Op zondag 5 januari vanaf 11 uur op de Markt is het zover. Het concept blijft hetzelfde: alle inwoners van Torhout zijn welkom voor een traktatie door het stadsbestuur. Het ideale moment voor een lekker drankje en een babbeltje met de buren en om samen te toosten op het nieuwe jaar.

Een uur gratis drank

Een uur lang schenkt de stad gratis drank. Het gaat om fruitsap of iets sterkers, maar ook om warme soep en glühwein. De stedelijke brandweer bakt sprotjes en burgemeester Kristof Audenaert houdt zijn nieuwjaarstoespraak. Vanzelfsprekend zal hij iedereen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2025 toewensen.

Schepen van Feestelijkheden Annick Vanderspurt is blij dat de stadstraktatie opnieuw in januari plaatsheeft. “De zomerse edities waren weliswaar een succes, maar de winterse sfeer maakt de traktatie extra gezellig”, zegt ze. “Samenkomen met buren, familie en vrienden zorgt voor verbinding. Vandaar dat we met plezier in dit evenement blijven investeren. We hopen nu natuurlijk op droog weer. In dat geval kan de voormiddag niet meer stuk en zal het op de koppen lopen worden. Na de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester volgt er nog een stevige brok ambiancemuziek.”

Rewind Fast Forward

Die muziek komt van de groep Rewind Fast Forward of kortweg RFF. De frontman is de Nederlandse danser, zanger en acteur Gio Kemper. Hij wordt geflankeerd door Steve Kashala en Bram Van Outryve. Dat trio zorgt voor drievoudige energie. Het serveert een onvergetelijk optreden vol positieve vibes. Met een playlist die genres overstijgt: van disco, dance en hiphop tot soul, pop en rock. Het doel: lachende gezichten en losse heupen van begin tot einde. En net als je denkt dat je alles gehad hebt, schakelen ze nóg een versnelling hoger en blazen je helemáál omver. “RFF is een band om naar uit te kijken”, aldus schepen Vanderspurt. (JS)