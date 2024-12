“Plots stond bruidspaar hier om pakje friet”: Cliff en Annick al 23 jaar in Frituur Bolero in Pittem

Frituur Bolero is niet genoemd naar de Spaanse dans, maar is nu wel al 23 jaar een naam als een klok in Pittem. Eerst in de Tieltstraat, later op de Markt schreven Cliff Vergote (55) en Annick Wielfaert (53) aan een mooi horecaverhaal.

Cliff Vergote is uit Tielt afkomstig, Annick Wielfaert uit Meulebeke. Annick heeft een opleiding als kapster achter de rug, Cliff volgde hotelschool en werkte acht jaar in De Visscherie in Oostrozebeke. Daarna ging hij aan de slag in een grootkeuken in Sint-Jan Wingene, Annick werkte ook in De Visscherie en was daarna een tijdje aan de slag in een textielfabriek tot ze samen besloten hun droom te realiseren. “We hadden eigenlijk eerst een bistro in gedachten, maar dan moet je sowieso ook weer met vast personeel werken. Dus zochten we iets waar we met ons tweeën de schouders onder konden zetten. Een frituur. Dat doen we na 23 jaar nog altijd met ons twee, uiteraard met hulp van jobstudenten of flexi’s op drukke momenten, maar zonder vaste mensen in dienst.”

18 jaar Tieltstraat

In 2001 ging men van start, 18 jaar later verhuisde men naar de Markt 5 naar een gebouw dat eigendom is van de gemeente. “Het was de vorige burgemeester nog die ons voorstelde om naar hier te komen. Het gebouw had dienst gedaan voor het ACW, de CM en als wassalon, maar wij konden het helemaal ombouwen tot een ruime zaak.”

“We gaan zelf ook graag eens uit eten en krijgen heel wat tips van onze klanten”

“Ondertussen wonen we zelf ook in Pittem, maar destijds kregen we de tip om hier te starten omdat er in het centrum toen maar één frituur was. Er was dus nog ruimte voor een tweede. We zijn met een bang hartje gestart in de Tieltstraat, maar het vlotte meteen goed. We besloten ook onze eigen stempel te drukken. Wie hier ter plaatse consumeert, krijgt de frietjes altijd in een bordje geflankeerd door wat groentjes. Dat presenteert mooier, de afwas nemen we er met plezier bij.”

De naam Frituur Bolero is natuurlijk uniek, maar welk verhaal gaat daar nu achter schuil? “Toen we een naam zochten, wilden we iets doen met de letters van onze voornamen en die van onze dochter Daphne. Maar we kwamen er maar niet uit. Tot we op een bepaald moment een friteuse gingen kopen voor onze zaak. Een van die modellen heette Bolero. We kochten er zo eentje en gaven meteen onze frituur die naam. Ondertussen hebben we een andere friteuse, van een ander type, maar de naam van onze frituur hebben we uiteraard behouden. We hebben het natuurlijk al vaak mogen uitleggen waar die naam nu juist vandaan komt.”

Na corona nam Frituur Bolero er nog een sluitingsdag bij. “Nu zijn we van maandag tot en met woensdag gesloten. Van donderdagmiddag tot en met zondagavond zijn we telkens ’s middags en ’s avonds open. Onze dochter Daphne (30) is ondertussen getrouwd met Dylan Bulckaert (32) en sinds 11 oktober van dit jaar zijn we ook de trotse grootouders van Victoria. We willen uiteraard ook tijd maken voor onze kleindochter. Want we hebben mogen ervaren dat je op sociaal en familiaal leven inboet als je een frituur open houdt. Maar nu durven we al eens te sluiten bij speciale gelegenheden.”

Wandelen en fietsen

Dochter Daphne werkt in de zorg en zal allicht niet voor de opvolging zorgen. “Ze heeft hier uiteraard nog geholpen en ook Dylan springt iedere vrijdag bij. Maar ze hebben hun eigen job natuurlijk. Maar zelf hopen we nog een tiental jaar te kunnen doorgaan, dat contact met de mensen zouden we moeilijk kunnen missen. Maar we maken dus al eens wat meer tijd voor onszelf. Dan trekken we graag naar de zee, Nieuwpoort bijvoorbeeld. Of gaan we wandelen of fietsen in Brugge, Kortrijk of Gent. En dat gecombineerd met lekker eten. Dat hoeft niet altijd een uitgebreide menu te zijn, gewoon eens genieten. Favoriete adresjes? Dat moeten er zijn die open zijn op onze sluitingsdagen, maar in het Bierkasteel in Emelgem en de Rysselende Molen in Pittem vind je ons wel vaker terug. En we krijgen ook heel wat tips van klanten die ons adresjes aanraden.”

In de frituur staat sinds kort een Victoria Burger op de menukaart, een kipburger met een speciaal sausje en genoemd naar de kersverse kleindochter. Ook de Bolero Burger is een topper in het aanbod, maar naast de gewone snacks biedt men ook stoofvlees, vol-au-vent, balletjes in tomatensaus… aan. In de zomer zitten er ook koude schotels in het assortiment. Cliff is met zijn opleiding de man van de keuken.

Sinds corona kun je ook per sms bestellen. “Toen we hier vijf jaar geleden op de markt startten, brak corona net door. We zijn toen met afhaal beginnen werken. Nu kun je nog altijd bestellen per sms. Je stuurt je bestelling door en de richttijd wanneer je het wil komen halen, je krijgt van ons een berichtje terug wanneer het effectief klaar is.”

De klanten komen grotendeels uit Pittem zelf, maar ook uit Tielt en Meulebeke, de gemeenten waar het koppel van afkomstig is. Ook heel wat mensen uit Egem maken de oversteek. “Hopelijk gaat men niet aan de mobiliteit morrelen. Er was immers sprake dat je vanuit Egem een omweg zou moeten maken om nog op de Pittemse markt te geraken.”

Luk Alloo op bezoek

Pittem is ook een levendige gemeente. “Er is hier veel te doen. Zotte Maandag is inderdaad echt wel zot. Het feestweekend zijn we dan open, op maandag niet, want die dag wil niemand komen werken. Dus genieten we dan ook even mee van het feestgedruis.”

TV-maker Luk Alloo kwam er met zijn ploeg al eens een frietje stekken, maar de opvallendste klanten waren een bruidspaar. “De volledige uitgedoste bruid had blijkbaar een kleine appelflauwte en stilde een hongertje hier bij ons.”