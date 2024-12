Pita Pyramide geopend op Grote Markt 45

Eind november opende Pita Pyramide de deuren van hun nieuwe zaak op de Grote Markt. Het eerste Egyptische restaurant in Vlaanderen startte 40 jaar geleden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Het gewezen pand van Royale heeft een grondige renovatie ondergaan. “Alles was versleten. Omer Jean Vander Ghinste heeft veel gedaan voor ons.”

Het pand op de Grote Markt 45 was een “catastrofe”. “Er was geen verwarming, geen warm water. De elektriciteit werd vernieuwd, net als de vloer, we plaatsten nieuwe wandtegels en een chauffage onder de zetel”, zegt uitbater Ibrahim Radwan. “Aangezien Pita Pyramide altijd werkt met een open keuken, hebben we die ook achteraan in het zicht geplaatst van onze klanten. Op de nieuwe flatscreen vertonen we idyllische landschappen die je zin doen krijgen om te reizen.”

“Iedereen zegt ‘wauw’ bij het binnenkomen” – Ibrahim Radwan

De eerste reacties van de vaste klanten zijn positief. “Mensen vinden de weg naar hier en zijn enthousiast. Iedereen zegt ‘wauw’ bij het binnenkomen. In vergelijking met de oude locatie in de Onze-Lieve-Vrouwestraat is de zaak groter en gezelliger met bijna dubbel zoveel plaatsen. Waar keuken en bar vroeger in één ruimte zaten, zijn die nu gescheiden om efficiënter te werken.”

Hoewel de menukaart voorlopig grotendeels hetzelfde blijft, staan er enkele vernieuwingen op de planning. Zo zal er vanaf januari een aangepaste kaart komen met onder andere de toevoeging van desserts. Iets wat eerder nog niet op het menu stond.

Pita Pyramide is elke dag geopend van 12 tot 14 uur en van 18 uur tot middernacht. Het is daarmee de enige horecazaak in de omgeving waar klanten tot zo laat nog iets kunnen eten. Dit trekt ook gasten aan van nabijgelegen hotels zoals Hotel Damier, Parkhotel en Hotel Messeyne, waar laat aankomende reizigers vaak op zoek zijn naar een plek om te dineren.