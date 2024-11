NEXT café zwaait de deuren terug open voor verrassende ontmoetingen en hartverwarmende stoofpotjes

NEXT Arts Festival gaat vandaag van start, met het NEXT café als vaste waarde in Kortrijk. Maak kennis met de artiesten aan de toog, schuif je voeten onder tafel voor een heerlijk lunchbuffet of deel er een dinerplank met je favoriete theaterbuddy. Voor het eerst kan je voor een selectie van de voorstellingen een combiticket kopen inclusief maaltijd.

Tijdens de volledige periode van het NEXT festival, van 6 tot 30 november, kan je in BK6 terecht voor een lekker lunchbuffet, een drankje en sharing dishes. Met de organisatorische skills van Jolan Soens (30) en het eten van Veerle Coopman (44) van Dots&Bullets wordt NEXT café een tijdelijke hotspot waar Kortrijkzanen en kunstenaars elkaar kunnen kruisen en genieten van een drankje en een hapje.

“Ik voorzie al enkele jaren de catering tijdens het festival. Ik vind er alles leuk aan: de locatie, het publiek, de samenwerking met de lieve mensen van Refu Interim. Ik kan helemaal mijn ding doen. Het volledige aanbod is veggie of vegan, gevarieerd en gezond”, vertelt Veerle.

NEXT café werkt opnieuw met een buffetformule, meermaals aanschuiven is toegestaan © MD

“We krijgen elk jaar super goede feedback, daarom kozen we opnieuw voor de buffetformule. Soep, een warm gerecht of stoofpotje, verschillende groentjes uit de oven, dips, spreads, salades, brood en kruidenboter. Je mag trouwens gerust meerdere keren aanschuiven. Hier ga je zeker niet met honger naar buiten.”

Jolan Soens staat voor de derde keer in voor de opbouw en de bar. “Ik krijg carte blanche om te doen wat ik wil. ‘Er is niks, doe maar!’ (lacht). Aan de voordeur plaatste ik een stelling als knipoog naar de toekomstige verbouwingen en van daaruit ben ik vertrokken. Voor de invulling van het interieur zocht ik leuke meubels bij onder andere Budascoop en vorige edities van NEXT.”

Jolan zocht voor de invulling leuke meubels bij onder andere Budascoop en vorige edities van NEXT © MD

“Vooral het unieke karakter van BK6 spreekt bezoekers aan. Het is een leuk kader voor een lunch of diner. Ik voegde een lokaal element toe met kunst van lokale kunstenaars. Er hangen werken van Konijnen Zijn Ook Mensen, Camille Mortier en Charlotte Callens. Hou zeker de sociale media van NEXT café en GRNDLGGRS in de gaten voor aankomende events.”

Praktisch

NEXT café is geopend van maandag tot en met vrijdag van 11.30 tot 14.30 en van 17 tot 23 uur, op zaterdag van 15 tot 23 uur en gesloten op zondag. Het café is uitzonderlijk open op zaterdag 9 november vanaf 11.30 uur, op zondag 10 november van 11.30 tot 17.30 uur, en op zondag 24 november van 15.30 tot 20 uur.

De lunch wordt geserveerd van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 14 uur en diner (sharing dishes) op vrijdag en zaterdag van 18 tot 21.30 uur.

Meer info op nextfestival.eu.