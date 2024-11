Grand opening Barouche met 200 gratis mini pita’s

Sinds vrijdag 15 november kan je op de hoek van de Doorniksestraat met de Lange Steenstraat smullen van mediterranean streetfood. Vanavond, vanaf 19.30 uur, stunt Barouche met 200 gratis mini pita’s in verschillende smaken. “Een eerste kennismaking voor het brede publiek”, zegt franchise-uitbater Henry Steverlynck.

Afgelopen week hoorde Henry enkel positieve reacties over hun bowls en pita’s. “De smaakcombinaties zitten goed. De kwaliteit zit in de versheid van alle producten. Onze zuurdesembroodjes worden elke dag geleverd uit ons atelier in Gent, alsook de groentjes. De sauzen zijn yoghurt-based en allemaal zelfgemaakt. Pita hoeft niet ongezond en vettig te zijn. Dat je zelf de bowl of pita kan samenstellen en dat Barouche doorlopend open is, slaat ook aan.”