Frituur ‘t Oud Station in Staden verhuist dit jaar naar nieuwbouw iets verderop: “Alles om onze klanten nog beter te dienen”

Thomas Vandaele en Sara Bruggeman koesteren grote plannen. Binnenkort verrijst een totaal nieuwe frituur naast de huidigde in De Carninstraat. “Dat moet ons in staat stellen onze klanten nog vlotter te kunnen bedienen.”

In september 2021 maakten Thomas Vandaele (35) en Sara Bruggeman, beiden afkomstig uit Staden, hun droom waar. “Het jaar voor we trouwden hebben we samen een cursus voor friturist gevolgd. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een frituur. Er waren wel wat contacten, maar grepen ook naast enkele opties. Uiteindelijk besloten we om onze droom even op te bergen en af te wachten tot de ideale kans zich voordeed.”

“Van Oekraïne tot El Salvador, we hebben al heel wat mensen frietjes leren eten”

En die kwam dus in 2021, toen konden ze frituur ‘t Oud Station in De Carninstraat overnemen. Thomas was tot die tijd in de bouw actief geweest, Sara in de kinderopvang. “Een frituur in ons eigen dorp, dat was zeker een uitgelezen kans. We kenden de zaak, omdat we hier ook wel eens frietjes kwamen halen. We namen nog eens contact met onze leerkracht van Syntra West, maar we vonden ook eigenlijk meteen onze draai.”

75 proevers

En om het productengamma te selecteren deed het koppel een beroep op een testpubliek. “Zowat 75 familieleden, vrienden en kennissen kwamen proeven. We zijn van oordeel dat wij niet iets lekkers moeten vinden, maar wel ons publiek. Dus serveerden we hen pakweg vijf verschillende merken frikandel, diegene die er als meest gesmaakte uit kwam, weerhielden we. En dat deden we met de meeste van onze snacks. Zelfs over de dikte van de frietjes en de smaak van de mayonaise mocht ons testpubliek mee beslissen.”

Thomas en Sara zijn ondertussen al dik drie jaar bezig en koesteren ook grote plannen. “Naast de huidige frituur en op twee meter van het oude stationsgebouw laten we straks een nieuwe houtskeletbouw plaatsen. De huidige frituur heeft zijn tijd gehad en ondertussen zijn we ook fel gegroeid. In de nieuwe frituur zullen iets meer zitplaatsen zijn, 36 tegenover 30 nu. Er zal vooral ook meer werkruimte zijn. Drie jaar geleden investeerden we al in een nieuwe friteuse, nu komt er nog een grotere. En dat alles om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Dat staat eigenlijk altijd centraal bij ons. We blijven ook een echte frituur, we willen bewust niet evolueren naar eethuis. Je kunt hier wel stoofvlees of vol-au-vent eten, maar we pakken niet uit met een resem aan bereidingen. We willen vooral alles zo vers mogelijk serveren. Daarom hebben we ook maar één sluitingsdag per week, dat is de dinsdag. Op maandag zijn we enkel ‘s avonds open, de andere dagen van de week op de middag én ‘s avonds. Dat is hard werken, maar zo kun je ook al je producten vers blijven houden.”

De verhuizing naar een nieuw pand komt er ook omdat de zaak duidelijk groeiende is. “In het begin konden we het met ons tweetjes aan, nu is dat al een tijdje niet meer mogelijk. Met Shauni hebben we één iemand voltijds in dienst en we hebben ook nog een team van een zestal flexi’s en jobstudenten. Onze dank gaat ook uit naar hen, want zonder zou het niet meer lukken. Zij zorgen mee voor het succes van de zaak.”

Dankzij ons team

‘t Oud Station is ook een moderne frituur. Je kunt er online bestellen en er wordt ook aan huis geleverd. “Bestellen kan via Take Away, maar het thuis brengen nemen we zelf in handen. Dat kan in een straal van vijf kilometer rond onze frituur. Onze klanten komen vooral uit Staden, maar ook uit de omliggende gemeentes. We hebben ook een divers publiek. Er komen hier ook mensen van andere origine over de vloer, iedereen is hier welkom. Van Oekraïne tot El Salvador, we hebben al veel mensen Belgische frietjes leren eten. Je zal hier ook altijd gewoon kunnen blijven bestellen en aan de kassa cash afrekenen, maar straks komen er ook bestelzuilen in de frituur. Dan kan iedereen zijn bestelling plaatsen op de manier dat hij of zij wil. Er is ook een bepaalde vaste klant die liever een ander merk van Mexicano eet, wel voor hem halen we die in huis. We hebben ook een goed contact met de klanten, dat resulteerde recent ook in hopen kerstkaartjes die we toegestuurd kregen. Dat doet ook deugd. En op vrijdag komt hier altijd een groepje vrienden eerst een picon drinken voor ze frietjes bestellen, dat zorgt mee voor de ambiance in de frituur.”

Thomas is de man die meestal de frietjes bakt, Sara bemant de kassa. “En eerlijk gezegd doen we het nog altijd even graag als de eerste dag. We doen nu ook opnieuw een serieuze investering, dus zijn we zeker van plan om nog vele jaren door te gaan.”

De frituur bestaat al sinds 1983, er is parking voldoende in de buurt. “En straks krijgen we ook nog een groter terras, goed voor zowat 60 zitplaatsen.”

Pete- en metekindje

Vanaf 13 januari gaat het koppel er even tussenuit. “We nemen drie keer per jaar verlof. Dat is halfweg januari, halfweg mei en ook na de Rally van Staden die in midden augustus plaatsvindt. De service van de rally staat hier dan opgesteld, het is een drukke, maar zeer leuke periode.”

Tijd voor hobby’s hebben ze niet meer, maar hun vrije tijd besteden ze met plezier aan Pauline (8), het dochtertje van Sara’s zus. “Sara is meter, ik ben peter”, zegt Thomas. En Pauline komt graag eens slapen bij het koppel. “En ze komt ook al eens graag mee naar de frituur, dan meten we haar een schort aan en voelt ze zich een deel van het team. Voor ons is dat ook genieten.”

In het centrum van Staden zijn op dit moment werken aan de gang. “Er moet vervuilde grond weg gehaald worden. Dat gebeurde hier al voor de frituur, maar we bleven bereikbaar via het voetpad. Nu zijn ze begonnen aan het kruispunt met de Statiestraat. Tegen dat we uit vakantie terugkeren zou die fase van de werken achter de rug moeten zijn.”

De eigen bouwwerken starten in het voorjaar. “En we hopen in het najaar te kunnen verhuizen. Bedoeling is dat we eigenlijk letterlijk van de ene in de andere frituur te kunnen stappen, zonder te moeten sluiten. Mooie vooruitzichten dus, maar eerst nog even genieten van onze twee vakantie, op vrijdag 31 januari gaan we weer open.”