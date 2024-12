Café West-Vlaanderen verandert naam in Cliché

Op de Grote Markt pronkt vanaf nu een nieuwe naam. De horecazaak ‘Café West-Vlaanderen’, gerund door Elvis Hoxhaj (34), draagt voortaan de naam ‘Cliché’. “Ik had deze naam al jaren in mijn hoofd. Het klinkt mooi, kort en is makkelijk te onthouden. Het is ludiek bedoeld. Er zijn al genoeg clichés in het dagelijkse leven, maar die zal je hier niet vinden.”

De naamsverandering is niet het enige wat er vernieuwd werd. Naast een uitgebreide menukaart, die verder gaat dan de klassieke cafégerechten, heeft Cliché nu ook een volledig vernieuwde zaal boven. Deze nieuwe ruimte, met uitzicht op de Grote Markt, biedt plaats aan 25 gasten en is ook ideaal voor groepsreserveringen. “Fantastisch om te zitten nu, vooral tijdens de eindejaarsperiode, met zicht op de gezellige kerstmarkt.”

De vernieuwde zaal boven biedt plaats aan 25 gasten. © MD

Ook op het verwarmde terras van Cliché kan je genieten van een divers aanbod gerechten, waaronder foodsharing-opties, pasta’s, bruschetta’s en stevige hoofdgerechten. Kinderen kunnen kiezen tussen een zevental opties en er is een uitgebreide selectie desserts om de maaltijd mee af te sluiten.

“Gerechten zoals de cote à l’os, sliptongetjes en tomahawk zijn erg populair”, vertelt Elvis. “Bovendien passen we de kaart regelmatig aan naargelang het seizoen zodat er altijd iets nieuws te ontdekken valt. Met gerechten zoals ‘scampi Cliché’ en ‘lasagne met gegrilde groenten’ wil de zaak niet alleen smakelijk, maar ook verrassend zijn.”

Hoewel de zaak nog maar acht maanden open is, kijkt de trotse nieuwe eigenaar tevreden terug op de eerste periode. “Het gaat beter dan verwacht. We hebben een trouw cliënteel opgebouwd, met veel klanten die me gevolgd zijn van de vorige zaak waar ik werkte. De reacties op de naamsverandering zijn ook erg positief. Klanten vinden het beter dan de oude naam.”