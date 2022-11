Baptiste Tieberghien van restaurant Lin’eau uit Wielsbeke is Viskok van het Jaar 2023: “Reservaties stroomden al binnen”

In Gent heeft een jury Baptiste Tieberghien van restaurant Lin’eau uit het West-Vlaamse Wielsbeke uitgeroepen tot Viskok van het Jaar. De West-Vlaming uit Sint-Baafs-Vijve heeft op de Horeca Expo een succesvol recept gekookt op basis van grijze garnaal, de Vis van het Jaar 2022. Zijn ‘Kaviaar van de Noordzee’ bestond uit grijze garnalen, knolselder en karnemelk ‘Baliehof’.

Het was de 33ste editie van de horecawedstrijd in Gent, een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) dat een ondergewaardeerde vissoort bekend wil maken bij het breed publiek en chefkoks.

Wielsbekenaar Baptiste Tiebergien werd op die 33ste editie uitgeroepen tot Viskok van het Jaar. Hij bedacht het winnende gerecht samen met zijn sous-chef Stef Christiaens. Tieberghien haald het van vier andere laureaten: Tuur Mertens van restaurant De Watermolen in Kasterlee, Tristan Bauwens van restaurant Maste in Gent, Vito Mory van restaurant Sensum in Gent en Jérome Olivier van Vonk Gastrobar in Kachtem, bij Izegem.

“Het is uniek om dit te bereiken”, zegt Baptiste. “We hebben er hard voor gewerkt. Het was erg spannend, want het is de eerste keer dat we aan een wedstrijd hebben deelgenomen. Waarom nu pas? We zijn als restaurant aan het groeien. Bovendien is de grijze garnaal een topproduct én één van mijn specialiteiten. Ik heb het recept snel samengesteld – het stond ooit nog op onze kaart – en voorgesteld in de keuken. Daar waren ze dolenthousiast. Ik heb ons dan meteen ingeschreven.”

Goh, laten we deze overwinning eerst laten bezinken. Ik wil nog minstens een week genieten (lacht). We zien wel wat de toekomst brengt – Chef Baptise Tiebergien over deelname aan andere wedstrijden

Op maandag, tijdens de Horeca Expo in Gent, verliep alles soepel. “Ik had een goed gevoel en wist dat mijn gerecht lekker was. Maar de jury quoteerde ook de hygiëne in de keuken, de manier van werken en de wijze waarop het gerecht gedresseerd was. Ik wist tot maandagmorgen ook niet welke andere chefs meededen. Er zaten toppers tussen. Ook tijdens het koken zag ik niets van wat de anderen deden, enkel hun commentaren en reacties naar de jury toe kreeg ik mee. Of ik de andere gerechten geproefd heb? Jammer genoeg niet.” (lacht)

Trofee Vanhecke

Naast de trofee, een beeldje van kunstenaar Marc Vanhecke, komt ook een geldprijs van 750 euro en 1.000 euro advertentiebudget op sociale media. Een competitiestart die naar meer zou kunnen smaken. Denkt Baptiste nu al aan andere wedstrijden? “Goh, laten we deze overwinning eerst laten bezinken. Ik wil nog minstens een week genieten (lacht). We zien wel wat de toekomst brengt.”

Links: commis Stef Christiaens. Rechts: Baptiste Tieberghien, Viskok van het Jaar 2023. © Frank Croes

Voor de naamsbekendheid van restaurant-bistro Lin’eau komt de zege in ieder geval wel welgekomen. “We krijgen nu een nationale weerklank”, weet Baptiste. “Meteen na de expo zagen we een grote opstoot in het aantal reservaties.”

De trofee Vanhecke kreeg een mooi plekje in de mini-lounge in het restaurant. “Onze eerste taak nadat we thuiskwamen”, lacht Baptiste. “Zo kunnen we er af en toe nog eens van genieten. Net als de klant trouwens, want het recept met de grijze garnaal keert binnenkort terug op onze kaart.”