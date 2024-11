Allo croquette keert terug met winterklassieker ‘allo raclette’

Het gezellige glazen huisje van allo raclette is terug! Op het Jozef Vandaleplein kan je vanaf 16 november opnieuw genieten van het racletteconcept van krokettenbar allo croquette van Ann Denys.

In een huiselijke sfeer, met de niet te missen vintage kaasbordjes, krijgen kaasliefhebbers voor de derde keer de kans om te genieten het raclettemenu van allo croquette met verschillende soorten kaas en charcuterie. Allo raclette is elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond open van 18.30 tot 22.30 uur. In december komen daar zelfs enkele zondagen bij.

Reserveren kan eenvoudig via Instagram @allocroquettekortrijk of door een berichtje te sturen naar 0477/51.47.79.