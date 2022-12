Nico en Gerda al 14 jaar het team achter Gerni-Wijnen: “Na al die jaren hebben we een mooi netwerk”

Met eindejaar worden het ook drukke tijden voor het koppel achter Gerni-Wijnen. In 14 jaar tijd bouwden Nico Desmedt en Gerda Steen hun zaak uit tot een referentie in Izegem en omstreken. “En we doen het na nog altijd met evenveel plezier.”

De naam Gerni-Wijnen staat voor de eerste letters van de voornamen van Gerda en Nico. “Ik heb daar de vrouw op de eerste plaats laten komen”, lacht Nico. “En bovendien, Niger-Wijnen zou ook wat raar geklonken hebben.”

Hoe zijn jullie met Gerni-Wijnen gestart?

“We waren vroeger allebei zelfstandig, ik in de banksector en Gerda had een slagerij. We waren ook veel samen op de baan voor het muziek, maar we wilden nog iets voor ons samen. We waren al wijnliefhebber en zagen wel brood in een wijnhandel. Op dat moment had je enkel Werbrouck in de Bellevuestraat, een zaak die jammer genoeg niet meer bestaat. Dus vonden wij dat er wel nog ruimte was voor een nieuwe wijnhandel. Wij zijn ons bewust gaan specialiseren op wereldwijnen. Aanvankelijk hadden we geen Franse wijnen, maar op de duur zijn er wel enkele bijgekomen. Maar we zijn in feite gestart met een 30-tal wijnen, dat zijn er nu 300 geworden. Daar komen er nu en dan wel bij, anderen verdwijnen dan weer uit ons aanbod.”

“Weet je, als aperitief drink ik ook graag een Duvelke”

Jullie bouwden je huis om tot een winkel.

“De mensen vonden meteen vlot de weg. Voor de stockage van onze wijnen hadden we een garage, ondertussen is dat een loods geworden in de Reperstraat. Soms komen er zes paletten in één keer toe, die krijg je niet meer in een gewone garage. Na corona hebben we onze winkel niet meer open gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat je hier niet meer terecht kan. Heel wat mensen komen ter gelegenheid van een feest proeven, dat doen we met plezier. Maar allemaal op afspraak. Wie inderhaast nog wat wijn nodig heeft, kan ons ook altijd bellen. Flexibiliteit is, naast de lekkere wijnen natuurlijk, onze grootste troef. We gaan ook gratis aan huis leveren. Bij ons kan ook alles per fles gekocht worden, je hoeft niet meteen een hele doos aan te schaffen.”

Wie zijn jullie klanten?

“Toch voor een belangrijk stuk de horeca. We gaan graag zelf iets eten en in veel restaurants in Izegem en daarbuiten staan onze wijnen op de kaart. We hebben eigenlijk geen prospectie gedaan bij de horeca, door mond-tot-mondreclame kwamen ze tot bij ons. We hebben ook een goede verstandhouding met de Izegemse verenigingen, de handbal- en basketbalclub, ook jeugdverenigingen en zoveel anderen. We zijn ook actief op schoolfeestjes. Wij doen een inspanning voor hen en dat betaalt zich dan terug. In die 14 jaar hebben we een mooi netwerk kunnen uitbouwen. Toen onze winkel nog open was, ging 80 procent van onze omzet naar de particuliere markt. Nu is dat nog 50 procent, gaat 40 procent naar de horeca en de rest naar feestjes. Maar we klagen zeker niet, dit jaar halen we normaal onze beste omzet sinds 2019 en dat was toen ons topjaar.”

Op welke landen focussen jullie met je wijnen?

“Spanje, Portugal en Italië. Maar ook Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Argentinië en Chili. En ook Californië is een aanrader. We werken daarbij met een drietal leveranciers waarmee we een goede band hebben opgebouwd. Ondertussen zijn we ook al heel wat van de wijnhuizen gaan bezoeken. In Europa ligt dat nog redelijk voor de hand, maar ook de verdere bestemmingen deden we al. En recent had mijn vrouwtje voor mijn verjaardag een driedaagse naar Limburg geregeld. Daar zijn we bij het wijnhuis Genoels-Elderen op bezoek geweest. We hebben ook enkele Belgische wijnen in ons aanbod.”

Aan wat moet een wijn voldoen om in jullie gamma te komen?

“We kiezen vooral voor de specifieke druivensoorten. Wijnen die triggeren qua smaak. Maar je mag daarbij uiteraard niet altijd je eigen smaak als maatstaf nemen, andere mensen prefereren andere smaken. We hebben veel lekkere wijnen tussen de 8 en 15 euro. En we gaan ook niet boven de 100 euro per fles, het moet betaalbaar blijven. Maar voor feestjes of verenigingen hebben we ook wijnen van 6 euro.”

Als jullie zelf de top drie uit jullie eigen assortiment mogen kiezen, voor wat gaan jullie dan?

Gerda: “Op één voor mij een Spaanse cava Mont Marçal, op twee Epitome Sumaridge, een Zuid-Afrikaanse rode wijn, en op drie ook uit Zuid-Afrika Bon Courage Inkara Shiraz.”

Nico: “Mijn vrouw heeft het meer voor de rode wijnen, ik heb een voorkeur voor wit. Maar op één zet ik een champagne, André Goutorbe Plaisir d’Antan, op twee een Siciliaans wijntje, Eghemon Passimiento, en op drie Oldenburg Chenin Blanc uit Zuid-Afrika.”

Bubbels, wit en rood, maar rosé heeft de jongste jaren toch een enorme opmars gemaakt?

“In de zomer is dat tot 80 procent van onze verkoop, in de winter zelfs ook nog 50 procent. Het is niet meer weg te denken. Het wordt veel als aperitiefje gedronken.”

Bestuderen jullie zelf meteen de wijnkaart als je uit gaat eten?

“Weet je, ik drink zelf ook graag een Duvelke. Maar uiteraard bekijken we altijd eens de wijnkaart, hoe de prijszetting is,… We gaan ook graag eens naar ‘t Waterhuis in Oostende eten. 90 procent van de wijnen die ze daar serveren, bieden wij ook aan. Maar ze werken er met een lokale collega, alle begrip uiteraard.”

Hoe belangrijk is eindejaar voor jullie?

“Dat maakt je jaar goed natuurlijk. We zetten in op eindejaarscadeaus en relatiegeschenken voor bedrijven, er is de horeca en ook de particulieren genieten met de feesten van lekkere wijntjes uiteraard. Sinds enkele jaren is er ook Château Chiro waarbij de Emelgemse Chirojongens hun eigen wijnbeurs organiseren. En ze doen dat overigens erg goed.”