Plopsaland zorgt mogelijk voor nationale primeur met ‘flying theater’

Volgens de gespecialiseerde pretparksite Looopings is de kans groot dat Plopsaland De Panne binnen enkele jaren een ‘flying theater’ opent. Dat is een panorama-vliegsimulator met een gigantisch filmscherm. Het zou een nationale primeur zijn.

Een panoramavliegsimulator of ‘flying theater’ is een attractie die zich bevindt in een grote hal met daarin een bolvormig filmscherm. Het kijken van de film gebeurt niet vanaf stoelen zoals in de bioscoop. De stoelen zijn vervangen door gondels, waarop plaats is voor een aantal bezoekers. De gondels zijn uitgevoerd als bewegingssimulator. Op het bolvormige videoscherm worden beelden getoond die gefilmd zijn vanuit bijvoorbeeld een vliegtuig of helikopter of door een parachutist. De bewegingen van de gondels zijn afgestemd op de beelden die getoond worden. Hierdoor wordt het idee gewekt dat de bezoeker daadwerkelijk vliegt.

Ook in België?

Het attractietype is vandaag al terug te vinden in de buurlanden, zoals This is Holland in Amsterdam en Voletarium in het Duitse Europa-Park. In België staat nog geen enkel flying theater. Daar wil Plopsa volgens pretparksite Looopings verandering in brengen. Het zou een exemplaar willen neerzetten in het entreegebied van Plopsaland De Panne. Dat kan evenwel nog niet bevestigd worden. “Over de plannen voor een mogelijk flying theater kunnen we momenteel niets bevestigen”, aldus het attractiepark.

Het pretpark focust zich eerst nog op de toekomst van de iconische familieattractie Het Bos van Plop. Maar ook daarover is nog geen nieuws. Daarnaast viert het pretpark volgend jaar zijn 25-jarig bestaan. “Naar aanleiding van dit bijzondere jubileum willen we iets buitengewoons creëren”, klinkt het. “Vanaf de paasvakantie kunnen onze bezoekers genieten van de Celebrations Parade: een nieuwe parade met maar liefst acht prachtig gethematiseerde praalwagens.”

“Het belooft een jaar te worden vol plezier, emotie en verwondering, waarbij het feestthema overal in het park zal terugkomen. De Gert & James ZomerRevue komt in de zomer van 2025 terug en we werken ook aan een gloednieuwe zomershow. De concrete eventplanning maken we binnenkort bekend, maar één ding is zeker: het wordt het wachten meer dan waard.” (DMe)