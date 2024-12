Plopsaland klaar voor eindejaarsperiode met enkele primeurs: Plopsaland Village opent vrijdag de deuren

De kerstvakantie komt eraan en dat gaat ook in Plopsaland niet onopgemerkt voorbij. Niet alleen start zaterdag de nieuwe kerstshow van Samson & Marie, ook Plopsaland Village opent vrijdag de deuren.

Lees ook:Plopsaland De Panne verwelkomt 25 miljoenste bezoeker

“Tijdens de kerstvakantie trekken we ons jaarthema Studio 100 Festival door met het Studio 100 Winter Festival”, weet Gunther Tijsmans, campagne- en projectverantwoordelijke bij Plopsa. “Luminaria – A Magical Journey is een nieuwe finaleshow met lichtprojecties, magische effecten en prachtige muziek in aanwezigheid van de Plopsa-figuren. Ook de Merry Christmas Melodies, de Winter Bar en het Winter Wonderland vuurspektakel zijn nieuw. Het Plopsaland Theater Hotel heeft ook een mooie aankleding gekregen, zoals bijvoorbeeld onze foyer. Speciaal voor de plaatselijke bewoners is New Year’s Eve en alle abonnementhouders zijn welkom vanaf 10 uur ‘s ochtends.”

Dit weekend opent ook het langverwachte Plopsaland Village de deuren. “De eerste 15 van de 55 villa’s gaan vanaf vrijdag 20 december open. Momenteel zitten de villa’s al voor 86 procent vol tijdens de kerstvakantie. Er zijn nog enkele slots in de eerste week van januari voor de snelle beslissers”, aldus Gunther Tijsmans.

Kerstshow

Na de kerstvakantie zullen het pretpark, het hotel en het vakantiepark zes weken gesloten zijn. “We hebben gekozen in functie van het comfort van onze bezoeker. Zo kunnen we zowel in het pretpark als in het hotel onderhoudswerken uitvoeren zonder dat de bezoekers er hinder van ondervinden. Van die sluitingsperiode maken we ook gebruik om ons vakantiepark Plopsa Village verder af te werken. Het Plopsaland Resort zal gesloten zijn tot en met 7 februari 2025. Plopsaqua opent al vroeger, op 1 februari, onder voorbehoud van wijzigingen”, liet het pretpark eerder weten.

Samson & Marie bij de kerstboom in het hotel van Plopsa. © PADI

De kerstvakantie in Plopsaland wordt extra leuk met de nieuwe kerstshow van Samson & Marie. Vanaf 21 december zijn ze met een nieuwe kerstshow te zien zijn in het theater van Plopsa De Panne. Het thema van de nieuwe kerstshow is circus. “Ik vind dat een heel leuk thema”, liet Marie eerder optekenen bij KW. “We hebben ook een mooi liedje van Samson & Gert, ‘Naar het circus’. Als je heel goede liedjes van vroeger hebt, dan moet je niet iets nieuws gaan verzinnen. Dat liedje zongen we terug in en zijn we nu nog aan het oppimpen. Vanaf 21 december staan we dan hier in het Plopsa Theater met onze nieuwe kerstshow ‘Circus’. We spelen die tot het einde van het jaar.”